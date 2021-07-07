В Киеве увеличилось количество новых случаев COVID-19

В Киеве 6 июля зарегистрировали 217 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 610 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины. Наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировано в Киеве (217), Киевской (49), Одесской (36), Львовской (32) и Донецкой (27) областях.

Среди новых больных – 40 детей и 20 медиков. Госпитализировали 458 человек, летальных случаев – 33. На утро 7 июля общее количество заражений достигло 2 238 974 человека, выздоровели – 2 174 353.

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В стране за сутки прививку от COVID-19 сделали 36 023 гражданам, из них 7740 – в Киеве.

Отметим, по состоянию на среду, 7 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 185,3 млн человек. За минувший день выявлено 428 тысяч новых инфицированных, умерли еще почти 8 тысяч. Всего болезнь унесла жизни 4 млн жителей планеты, при этом выздоровели более 169,7 млн.

За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Бразилии – 62 тыс., Индии – 43 тыс. и Индонезии – 31 тыс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 5 июля зарегистрировали 197 новых случаев COVID-19.