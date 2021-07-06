Киев остался лидером по количеству зафиксированных новых случаев COVID-19

В Киеве 5 июля зарегистрировали 197 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 541 гражданина.

Как сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины, наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировано в Киеве (197), Одесской (52), Киевской (37), Луганской (25) и Днепропетровской (24) областях.

Среди новых больных – 26 детей и 11 медиков. Госпитализировали 266 человек, летальных случаев – 20. На утро 6 июля общее количество заражений достигло 2 238 364 человека, выздоровели – 2 172 687.

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В стране за сутки прививку от COVID-19 сделали 25 552 гражданам, из них 5298 – в Киеве.

Отметим, по состоянию на вторник, 6 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 184,9 млн человек. За минувший день выявлено 336 тысяч новых инфицированных, умерли еще 6049. Всего болезнь унесла жизни 4 млн жителей планеты. При этом выздоровели более 169 млн.

За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 34 тыс., Индонезии – 29 тыс. и Великобритании – 27 тыс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 4 июля зарегистрировали 101 новый случай COVID-19.