В Киеве за сутки зафиксировали наибольшее количество новых случаев COVID-19

В Киеве 4 июля зарегистрировали 101 новый случай COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 244 граждан.

Как сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины, наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировано в Киеве (101), Житомирской (17), Одесской (16), Киевской (15) и Винницкой (11) областях.

Среди новых больных – 5 детей. Госпитализировали 333 человека, летальных случаев – 14. На утро 5 июля общее количество заражений достигло 2 237 823 человека, выздоровели – 2 171 601.

В стране за сутки прививку от COVID-19 сделали 15 260 гражданам, из них 2344 – в Киеве.

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Отметим, по состоянию на понедельник, 5 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 184,5 млн человек. За минувший день выявлено 327тысяч новых инфицированных, умерли еще 6007. Всего болезнь унесла жизни 3,9 млн жителей планеты.

При этом выздоровели более 168,8 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 40 тыс., Бразилии – 27 тыс. и Индонезии – 27 тыс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Министерстве цифровой трансформации показали, как выглядит COVID-сертификат на портале государственных услуг Дія. С 1 июля было запущено бета-тестирование получения этого документа.