В Израиле одобрили вакцинацию от коронавируса детей до 11 лет

Израиль одобрил возможность детям в возрасте от пяти до одиннадцати лет иметь право на вакцинацию против COVID-19. Дату начала кампании по вакцинации детей в стране еще не утвердили. Она станет известна через несколько дней.

Об этом заявил глава министерства здравоохранения страны Нахман Аш в воскресенье, 14 ноября. Таким решением он утвердил рекомендацию Национальной группы экспертов по вакцинации, передает Reuters.

Как уточняется , делать прививки детям от 5 до 11 лет в Израиле планируют препаратом Comirnaty компании Pfizer/BioNTech. Ранее исследования показали, что эта вакцина эффективна на 90,7% для детей в возрастной группе до 11 лет.

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"Большинство экспертов комитета придерживались мнения, что польза от вакцинации этой возрастной группы перевешивает любой риск", – говорится в заявлении.

По данным израильского радио Kan, вакцинация может начаться через неделю.

Напомним: в Министерстве здравоохранения Украины опубликовали приказ, согласно которому разрешается делать прививки от коронавирусной болезни подросткам от 12 до 17 лет. Для этого в нашей стране также рекомендуют препарат компании Pfizer/BioNTech. Таким образом, в Минздраве ввели в действие решение оперативного штаба по COVID-19, который ранее рекомендовал ведомству утвердить позицию Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЕИ) по этому вопросу. Речь идет о вакцинации независимо от принадлежности к группе риска.

Отметим, что первой страной в мире, которая сделала обязательной вакцинацию от коронавируса для детей стала Коста-Рика в Центральной Америке. Граждан в возрасте от 5 до 11 лет начнут иммунизировать препаратом компании Pfizer в марте 2022 года. Страна заключила контракт с производителем на 3,5 млн доз, из которых 1,5 млн рассчитаны на детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что благодаря вакцинации в Украине каждый час удается спасти жизни 10 человек.