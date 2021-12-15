В Италии вступили в силу требования по обязательной COVID-вакцинации для некоторых профессий

В среду, 15 декабря, в Италии вступили в силу требования по обязательной вакцинации от коронавируса для представителей некоторых профессий. В список попал школьный персонал, сотрудники администрации, полицейские, солдаты и спасатели.

Об этом сообщает DPA. При этом работникам сектора здравоохранения, которые вакцинировались в апреле, нужно будет сделать бустерную прививку.

Те работники, которые не соблюдают обязательную вакцинацию, не получат зарплату. Им также грозит штраф до 1000 евро.

С прошлой недели только тем, кто был вакцинирован или вылечился от COVID-19, разрешено кушать в помещении ресторанов, ходить в кино, устраивать вечеринки в клубах и посещать футбольные матчи на стадионе.

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Эти правила должны оставаться в силе до 15 января.

Кроме того, Совет министров Италии дал зеленый свет указу о продлении до 31 марта 2022 года чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса.

Это означает, что рестораны, кинотеатры, дискотеки, стадионы останутся закрытыми для непривитых людей.

В свою очередь, министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца подписал распоряжение, согласно которому для въезда в страну из стран ЕС необходимо сдать тест на COVID-19.

Такое требование вступает в силу с 16 декабря и продлится по меньшей мере до 31 января.

Как сообщал OBOZREVATEL, Румыния ужесточила карантинные ограничения в связи с выявлением в стране первых двух случаев заражения штаммом Омикрон. Теперь граждане страны и иностранцы при пересечении границы должны пройти отрицательный тест ПЦР на COVID-19 не позднее 48 часов.