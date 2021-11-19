В Европе заявили о вероятности пятой волны COVID-19 и назвали непривитых 'вирусными бомбами'

Руководство стран Европейского Союза опасается прихода пятой волны COVID-19 и готовится вводить более жесткие ограничения для непривитых от коронавируса. Кроме того, в некоторых странах призывают граждан сделать третью, бустерную, прививку.

Как сообщает издание Express, количество ежедневно регистрируемых случаев COVID-19 растет в таких странах, как Франция, Италия и Германия. Но при этом уровень смертности остается относительно низким благодаря вакцинации.

Президент французского региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Рено Мюзелье заявил, что "непривитые – это вирусные бомбы". Он призвал обновить схему паспортов вакцинации, требующую, чтобы граждане получили не только две дозы вакцины, но и бустерную для посещения ресторанов, больниц и торговых центров.

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Однако после такого выражения политик подвергся острой критики. В частности, разделение на привитых и непривитых граждан, а также ограничение в правах последних сравнили с медицинской сегрегацией. В качестве аргумента критики привели факт, что вакцинированные также могут быть заразны для окружающих.

Стоит отметить, что такое заявление Рено Мюзелье сделал после решения руководства Германии ужесточить карантинные меры для непривитых людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что четвертая волна COVID-19 полностью накрыла страну. В связи с ухудшением ситуации она призвала региональных лидеров принять меры для введения более жестких карантинных ограничений. В частности, власти предлагают принудить людей обязательно предъявлять документ о вакцинации или отрицательный тест на COVID-19 в общественном транспорте и на работе.

Ранее правительство Словакции также приняло решение усилить карантинные ограничения для невакцинированных против COVID-19. Премьер-министр Эдуард Хегер объяснил, что к таким мерам власти прибегли в связи с увеличением новых случаев заражения и загруженностью больниц.