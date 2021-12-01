В Еврокомиссии заявили о необходимости рассмотреть введение обязательной вакцинации от COVID-19

В Европейской комиссии считают необходимым рассмотреть введение обязательной вакцинации от коронавируса. Там отметили, что сейчас в ЕС вакцинировано 77% взрослого населения, или 66% всего населения.

Как пишет The Guardian, об этом заявила на брифинге президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, треть граждан Евросоюза не вакцинированы, а это около 150 млн человек.

"Я полагаю, теперь необходимо усилие, чтобы вести дискуссии о том, как мы можем поддержать потенциальные размышления об обязательной вакцинации. Это требует обсуждения и общего подхода", – сказала фон дер Ляйен.

Она отметила, что еще два-три года назад не могла себе представить переживаемую ныне ситуацию с пандемией. Хотя против этой угрозы есть вакцины, но они не везде используются эффективно.

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Политик также подчеркнула, что производители вакцин Pfizer и Moderna намерены доставить еще 360 млн доз до конца марта, поэтому бустерные дозы будут доступны для всех желающих.

"Мы знаем по опыту с Дельта-вариантом, что это гонка со временем. Наши ученые уже нам сказали, что полная вакцинация и бустерные дозы дают прочную защиту против коронавируса", – добавила президент ЕК.

Как сообщал OBOZREVATEL, Центр по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов Америки (CDC) также рекомендует сделать бустерную вакцину от COVID-19 обязательной для всего взрослого населения.

Такое решение связано с выявлением нового штамма коронавируса Омикрон, который может быть более заразный, чем предыдущие варианты инфекции.

Ранее британские ученые заявили, что выявленный недавно вариант коронавируса, распространяющийся в Южной Африке, считается наиболее опасным из обнаруженных, поскольку существующие вакцины могут быть менее эффективными против него.

После выявления учеными нового штамма COVID-19, которому присвоили название Омикрон, производители вакцин заявили о начале испытаний новых прививок. Специалисты отмечают, что мутированный вариант коронавируса может оказаться устойчивым к разработанным ранее вакцинам.