В США рекомендовали сделать вакцинацию бустерной дозой от COVID-19 обязательной для всех взрослых

Центр по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов Америки (CDC) рекомендует сделать бустерную вакцину от COVID-19 обязательной для всего взрослого населения. Такое решение связано с выявлением нового штамма коронавируса Омикрон, который может быть более заразный, чем предыдущие варианты инфекции.

По словам руководителя Центра, доктора Рошель Валенски, сильный иммунитет после бустерной дозы прививки с большей вероятностью предотвратит тяжелое протекание коронавируса. Об этом говорится в заявлении доктора на сайте CDC.

Эксперты рекомендуют всем гражданам США от 18 лет получить ревакцинацию через 6 месяцев после их первоначальной вакцинации Pfizer или Moderna, либо через 2 месяца после их первоначальной вакцинации Johnson&Johnson.

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"Недавнее появление варианта Omicron (B.1.1.529) еще раз подчеркивает важность вакцинации, бустеров и профилактических мер, необходимых для защиты от COVID-19. Ранние данные из Южной Африки предполагают повышенную трансмиссивность варианта Омикрон, и ученые в Соединенных Штатах и во всем мире срочно изучают эффективность вакцины, связанной с этим вариантом. Я настоятельно рекомендую 47 миллионам взрослых, которые еще не вакцинированы, как можно скорее пройти вакцинацию, а также вакцинировать детей и подростков в своих семьях, потому что сильный иммунитет, скорее всего, предотвратит серьезные заболевания", - призвала директор CDC.

Как сообщал OBOZREVATEL, после выявления учеными нового штамма COVID-19, которому присвоили название Омикрон, производители вакцин заявили о начале испытаний новых прививок. Специалисты отмечают, что мутированный вариант коронавируса может оказаться устойчивым к разработанным ранее вакцинам.

Напомним, британские ученые заявили, что выявленный недавно вариант коронавируса, распространяющийся в Южной Африке, считается наиболее опасным из выявленных, поскольку существующие вакцины могут быть менее эффективными против него.

В связи с этим десятки стран по всему миру уже приостановили сообщение с Южно-Африканской Республикой из-за нового штамма коронавируса Омикрон. Рейсы ограничили по основным направлениям, включая Евросоюз, США, Японию, Австралию и Канаду.

В свою очередь граждане Украины, вернувшиеся из стран, где ранее были обнаружены случаи заражения новым вариантом коронавируса Омикроном, должны будут пройти самоизоляцию.