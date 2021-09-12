В Британии планируют массовую вакцинацию против COVID-19 третьей дозой уже в сентябре

В Великобритании уже в сентябре планируют начать массовую вакцинацию третьей дозой для более эффективной борьбы с коронавирусом. Начнут с пожилых людей – наиболее уязвимой категории населения.

Как сообщает The Guardian, об этом сообщил министр здравоохранения страны Саджид Джавид. По его словам, решение было принято на фоне ослабления иммунитета, особенно у людей в возрасте.

Кроме того, министр дал задание Объединенному комитету по вакцинации и иммунизации (JCVI) изучить другие пути повышения мощности иммунизации населения и составить план соответствующих действий. В своем промежуточном ответе комитет поддержал идею третьей прививки от коронавируса, однако отметили, что хотели бы продолжить работу над данным вопросом.

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Напомним, по состоянию на 12 сентября коронавирусом в Великобритании заразились 29,5 тыс. людей. Страна входит в тройку лидеров по заболеваю.

При этом в Британии отказались от введения паспортов вакцинации против COVID-19 для входа в клубы и посещения многолюдных мероприятий. Правительство решило "не продвигаться вперед" в этом вопросе. Саджид Джавид отметил, что правительство вовсе не испугалось критики в этом вопросе, а COVID-паспорта не нужны по ряду других причин: высокий уровень использования вакцин, тестирование и новые методы лечения.

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