В Британии планируют массовую вакцинацию против COVID-19 третьей дозой уже в сентябре
В Великобритании уже в сентябре планируют начать массовую вакцинацию третьей дозой для более эффективной борьбы с коронавирусом. Начнут с пожилых людей – наиболее уязвимой категории населения.
Как сообщает The Guardian, об этом сообщил министр здравоохранения страны Саджид Джавид. По его словам, решение было принято на фоне ослабления иммунитета, особенно у людей в возрасте.
Кроме того, министр дал задание Объединенному комитету по вакцинации и иммунизации (JCVI) изучить другие пути повышения мощности иммунизации населения и составить план соответствующих действий. В своем промежуточном ответе комитет поддержал идею третьей прививки от коронавируса, однако отметили, что хотели бы продолжить работу над данным вопросом.
Напомним, по состоянию на 12 сентября коронавирусом в Великобритании заразились 29,5 тыс. людей. Страна входит в тройку лидеров по заболеваю.
При этом в Британии отказались от введения паспортов вакцинации против COVID-19 для входа в клубы и посещения многолюдных мероприятий. Правительство решило "не продвигаться вперед" в этом вопросе. Саджид Джавид отметил, что правительство вовсе не испугалось критики в этом вопросе, а COVID-паспорта не нужны по ряду других причин: высокий уровень использования вакцин, тестирование и новые методы лечения.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее в Британии утвердили новый препарат для профилактики и лечения коронавируса под названием Ronapreve. Лекарство совместно разработали компании Roche и Regeneron.
Также в Британии заявили, что вакцина Moderna может вызвать восемь побочных эффектов, включая головные боли и усталость. Они обычно проходят в течение нескольких дней, хотя не все вакцинированные испытывают какие-либо симптомы.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.