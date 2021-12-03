Ученые указали на главную угрозу штамма Омикрон: риск повторного заражения в три раза выше

Новый штамм коронавируса Омикрон представляет в три раза больший риск повторного заражения, чем доминирующие в настоящее время штаммы Дельта и Бета. Последние исследования предоставляют эпидемиологические доказательства способности Омикрон уклоняться от иммунитета от предшествующей инфекции.

К таким выводам пришли специалисты Южноафриканского центра эпидемиологического моделирования и анализа (SACEMA) и Национального института инфекционных заболеваний (NICD). Об этом сообщает международное информагентство Reuters.

В Южной Африке наблюдается внезапный всплеск числа ежедневно регистрируемых случаев коронавируса: в четверг правительство сообщило о 11 535 новых случаях заражения по сравнению с 312 десятью днями назад.

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NICD, который наряду с более широкой сетью организаций по вопросам здравоохранения занимается секвенированием генома, заявил, что Омикрон смог обойти иммунитет и быстро стал доминирующим штаммом в стране.

"Анализ данных рутинного эпиднадзора в Южной Африке с марта 2020 года по 27 ноября показал, что риск повторного заражения штаммом Омикрон значительно выше, чем риск, связанный со штаммами Дельта и Бета во время второй и третьей волн", - говорится в заявлении института.

Отмечается, что увеличение числа повторных инфекций, а не новых, будет показателем того, что новый штамм развил способность уклоняться от естественного иммунитета от предыдущей инфекции.

Директор Южноафриканского центра эпидемиологического моделирования и анализа Джульет Пуллиам прогнозирует, что штамм Омикрон, вероятно, распространится по всем провинциям Южной Африки к середине декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL, у штамма Омикрон есть высокие шансы попасть на территорию Украины уже в ближайшие недели. В то же время, эксперты исключают, что это может произойти уже "завтра".

Южноафриканский врач Анжелика Кутзи, которая первой предупредила об инфицированных с новой мутацией, заявила, что у людей, заболевших коронавирусом нового штамма Омикрон, проявляются необычные, но легкие симптомы. По ее словам, заболевшие жаловались на сильную утомляемость. Также наблюдалась высокая частота пульса. Вместе с тем ни у кого не было потери ощущения вкуса или обоняния.

По данным Всемирной организации здравоохранения, новый вариант коронавируса B.1.1.529 был впервые обнаружен в Южной Африке. Он содержит 32 мутации белка шипа, многие из которых указывают на вероятную стойкость к вакцинам. В общей сложности у нового штамма около 50 мутаций, в том числе 10 в той части вируса, которая первой вступает в контакт с клетками.

В ВОЗ также назвали способы сдерживания распространения Омикрона. В частности, речь идет о вакцинации и уже известных ограничительных мерах. По данным организации на 1 декабря, штамм был зафиксирован в более 20 странах.

В Украине с 3 декабря запрещен въезд иностранцам и лицам без гражданства, прибывшим из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика, Малави и находившиеся на их территории не менее 7 дней в течение последних 14 дней. Запрет связан с распространением нового штамма коронавируса Омикрон.