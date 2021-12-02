В ВОЗ назвали единственный способ остановить распространение штамма Омикрон

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что низкий уровень охвата населения вакцинацией и тестированием является "рецептом" для появления новых вариантов COVID-19 и их распространения. Речь идет и о штамме Омикрон, который обнаружен уже во многих странах мира.

По словам специалиста, остановить его распространение могут уже известные всем методы сдерживания коронавируса, а в частности – вакцинация, передает AFP. Накануне ВОЗ обнародовала строгие предупреждения об опасности ее игнорирования.

"Во всем мире мы имеем токсичную смесь с низким уровнем охвата вакцинами и очень низким уровнем тестирования – рецепт для появления и усиления вариантов. Нам нужно использовать инструменты, которые мы уже имеем, чтобы предотвратить передачу и спасти жизнь от Дельты. И если мы это сделаем, то также сможем предотвратить передачу и спасем жизни от Омикрона", – выразил убеждение Гебрейесус.

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Отметим, что новый штамм COVID-19, о котором лишь около недели назад впервые сообщили в Южной Африке, быстро распространился по всем континентам. Эксперты отмечают, что это ухудшило экономические прогнозы и усилило опасения относительно еще одной тяжелой зимы в условиях пандемии.

По данным ВОЗ, ученым может понадобиться не менее нескольких недель, чтобы понять, является ли Омикрон более передаваемым и приводит ли он к тяжелым последствиям. Так же медики должны выяснить, столь же эффективны ли против этого варианта уже известные методы лечения и вакцины.

При этом все специалисты в один голос заявляют: появление и быстрое распространение новой мутации свидетельствуют, что длившаяся почти два года глобальная борьба с пандемией COVID-19 далека от завершения. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) уже предупредила, что Омикрон грозит восстановлению мира и возвращению к нормальной жизни.

Напомним: новый штамм обнаружили по меньшей мере в двух десятках стран. Это побудило правительства многих государств снова установить восстановить ограничения на поездки.

Секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал такие меры "глубоко несправедливыми и карательными", а также "неэффективными". Несмотря на критику, все большее число государств вводят запреты на пересечение границ для иностранцев и призывают своих граждан не летать в Южную Африку и в целом туда, где уже подтверждены случаи заражения Омикроном.

Помимо этого, рост заболеваемости коронавирусом побудил европейские страны вновь ввести обязательное ношение масок, социальную дистанцию, комендантский час или карантин с целью не допустить роста количества госпитализаций.

Правительства нескольких государств пошли и на такой шаг, как введение обязательной вакцинации. Например, такими прививки уже со следующего года станут в Австрии, Германия еще рассматривает подобный подход, а Греция предупредила, что граждан старше 60 лет будут даже штрафовать в случае отказа от иммунизации.

Подробнее об опасениях специалистов относительно COVID-варианта Омикрон из Африки и о том, насколько он опасен, – читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, известно, что симптомы коронавируса при заражении штаммом Омикрон отличаются от тех, которые больной испытывает во время инфицирования Дельта-вариантом. О главных из них рассказали врачи из ЮАР.