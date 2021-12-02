Генсек ООН – об ограничениях на путешествия из-за штамма Омикрон: не только несправедливы, но и неэффективны

Марина Лисничук
Covid
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Генсек ООН – об ограничениях на путешествия из-за штамма Омикрон: не только несправедливы, но и неэффективны

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш назвал "глубоко несправедливыми" и "карательными" ограничения на поездки, введенные в связи с распространением штамма COVID-19 Омикрон. Меры, которые изолируют страну или регион, он считает неэффективными.

По его словам, единственный способ снизить риск передачи вируса – это неоднократно проверять путешественников "вместе с другими подходящими и действительно эффективными мерами". Таким мнением он поделился, выступая перед репортерами в Нью-Йорке, сообщает Reuters.

"У нас есть инструменты для безопасных путешествий. Давайте воспользуемся ими, чтобы избежать такого, как путешествовать по апартеиду, что я считаю неприемлемым", – высказался Гутерриш.

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Омикрон был впервые обнаружен на юге африканского континента, и многие страны объявили о запрете на поездки и других ограничениях. Известно, что в Африке один из самых низких показателей вакцинации против COVID-19 в мире, в большинстве, из-за отсутствия доступа к препаратам.

Гутерриш ранее предупреждал об опасности неравенства вакцин во всем мире и о том, что низкие показатели иммунизации являются "питательной средой для возникновения различных мутаций".

"Эти запреты на поездки необоснованны", – поддержал позицию генсека ООН на совместной с ним пресс-конференции глава Комиссии Африканского союза Мусса Факи Махамат.

Отметим, что ВОЗ выпустила строгие предупреждения об опасности пренебрежения вакцинацией против COVID-19. Глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус выразил убеждение, что именно низкий уровень охвата населения тестированием и прививками стали своеобразным "рецептом" появления новых вариантов инфекции, в том числе и штамма Омикрон.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Европейском Союзе странам-членам рекомендовали ежедневно пересматривать правила путешествий, учитывая ситуацию с распространением Омикрона. Речь идет о применении скоординированного подхода и готовности ввести любые меры контроля.

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