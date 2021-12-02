Ученые открыли антитело и приблизились к созданию универсальной вакцины от COVID-19

Китайские ученые открыли моноканальное антитело 35B5. Благодаря ему можно будет создать универсальную вакцину, способную противостоять всем штаммам коронавируса.

Исследования проводились Институтом вирусологии и Медицинской школой Чжуншаня. Его результаты опубликованы в журнале bioRxiv.

Получить 35B5 удалось из крови пациента, который переболел коронавирусом в тяжелой форме. Антитело действует на уникальную часть вируса, которая не меняется в процессе мутации.

По словам ученых, на основе этого можно создать универсальную вакцину. В случае успеха, препарат будет защищать от многих штаммов, в том числе и от Омикрона.

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Напомним, что обнаруженный впервые в ЮАР штамм Омикрон, по данным ВОЗ, распространился уже минимум в 23 странах.

По мнению южноафриканских ученых, в течение месяца он может вытеснить доминирующий сейчас в мире вариант Дельта.

Штамм содержит более 30 мутаций и потенциально считается опасным. Подробнее о нем можно узнать здесь.

Как писал OBOZREVATEL, в BioNTech, которая вместе с Pfizer разработали вакцину против коронавируса, считают, что причин для паники из-за Омикрона пока нет.