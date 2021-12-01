В BioNTech объяснили, может ли бустерная доза вакцины защитить от нового штамма Омикрон

Угур Шахин, основатель немецкой компании BioNTech, разработавшей в партнерстве с американской компанией Pfizer новый тип вакцины против коронавируса, заявил, что нет причин для паники из-за нового штамма COVID-19 Омикрон. Однако выводы о том, будет ли бустерная доза вакцины защищать от новой мутации, будут известны после сбора общих данных.

Шахин отметил, что вакцина обеспечивает защиту на двух уровнях. Первый - это антитела, а второй - иммунные клетки, называемые Т-клетками, сообщает турецкое издание T24.

"Не нужно бояться нового штамма Омикрон. Мы знаем, что вакцина защищает от тяжелых случаев заболеваний", - сказал он.

Шахин также подчеркнул, что скорость передачи и количество случаев заболевания в Германии увеличились среди тех, кто не был вакцинирован. Число случаев среди непривитых в 8 раз выше, чем среди вакцинированных. Частота поступления в реанимацию среди непривитых также в 8 раз выше.

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Кроме того, иммунолог считает, что людям уже требуется третья (бустерная) доза.

"Особенно для определенной возрастной группы. В целом мы говорим, что третья доза необходима для всего населения. Она обеспечивает в 20 раз большую защиту. С третьей дозой обеспечивается 97-% защита. Независимо от циркулирования Омикрон, мы рекомендуем принимать третью дозу как можно быстрее", - заявил Шахин.

Как сообщал OBOZREVATEL, у штамма Омикрон есть высокие шансы попасть на территорию Украины уже в ближайшие недели. В то же время, эксперты исключают, что это может произойти уже "завтра".

Южноафриканский врач Анжелика Кутзи, которая первой предупредила об инфицированных с новой мутацией, заявила, что у людей, заболевших коронавирусом нового штамма Омикрон, проявляются необычные, но легкие симптомы. По ее словам, заболевшие жаловались на сильную утомляемость. Также наблюдалась высокая частота пульса. Вместе с тем ни у кого не было потери ощущения вкуса или обоняния.

По данным Всемирной организации здравоохранения, новый вариант коронавируса B.1.1.529 был впервые обнаружен в Южной Африке. Он содержит 32 мутации белка шипа, многие из которых указывают на вероятную стойкость к вакцинам. В общей сложности у нового штамма около 50 мутаций, в том числе 10 в той части вируса, которая первой вступает в контакт с клетками.

После обнаружения нового варианта COVID-19 авиасообщения с ЮАР и соседними странами прекратили десятки государств по всему миру. В их числе Бразилия, Таиланд, Сингапур, Турция, Саудовская Аравия, Бахрейн, Иордания, Израиль, Швейцария, Мальдивы, Филиппины, Россия, а также Египет, Марокко и Ангола.