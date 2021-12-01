Омикрон добрался до Южной Америки, специалисты прогнозируют, когда его ждать в Украине. Хроника коронавируса на 1 декабря

Марина Лисничук
Covid
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Омикрон добрался до Южной Америки, специалисты прогнозируют, когда его ждать в Украине. Хроника коронавируса на 1 декабря

За прошедшие сутки в мире обнаружили еще 585,3 тысячи заражений коронавирусом и 7617 смертей от осложнений этой болезни. По состоянию на 1 декабря количество всех случаев COVID-19 превысило 263 миллиона, но среди них 237,5 тыс. человек недуг побороли.

Накануне в Греции сделали обязательной вакцинацию лиц в возрасте 60+, а затем для этой категории граждан заработает система штрафов в случае неиммунизации. В Украине предупредили об усилении карантина для невакцинированных в регионах "желтой" зоны.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

  • в Украине диагностировано 3 438 381 инфицирование, 85 975 из них оказались летальными, а в 2 946 032 случаях больные выздоровели. Приблизительно 406 тыс. человек еще борются с недугом.

  • Гендиректор фармкомпании Moderna Стефан Бансель выразил убеждение, что существующие вакцины вряд ли будут столь же эффективны против штамма COVID-19 Омикрон.

  • Украинские же специалисты говорят, что в реалиях нашей страны будет трудно организовать обязательную, в частности, бустерную иммунизацию. Ведь среди населения до сих пор царят антивакцинаторские настроения.

COVID-карта Украины
Главное на 1 декабря:

  • Бразилия стала первой страной Южной Америки, где обнаружили штамм Омикрон. В частности, инфицирование им диагностировали у двух путешественников, прибывших в страну из Южной Африки, сообщает AP.

  • Группа экспертов в области здравоохранения, назначенная правительством США, рекомендовала таблетки молнупиравир американской фармкомпании Merck от COVID-19 для взрослых пациентов из группы высокого риска, передает AFP.

  • В настоящее время примерно 3,384 миллиарда жителей планеты (42,98%) полностью вакцинированы против COVID-19, а в общей сложности 7,986 млрд человек получили по одной прививке. Лучшие показатели по охвату населения вакцинацией демонстрируют Китай, Индия и Штаты.

  • За 30 ноября больше всего случаев коронавируса подтвердили в США – более 106,8 тыс., Германии – 55,8 тыс., Франции – 47,1 тыс. Украина по приросту больных оказалась на 10-м месте в Европе и 13-м в мире.

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Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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