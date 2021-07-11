Ученые определили ранние признаки коронавируса для всех возрастов

Марина Погорилко
Марина Погорилко
Covid
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Ученые составили составили полный перечень симптомов для определения коронавируса на ранних стадиях

Ученые из Университетского колледжа Лондона составили расширенный список признаков коронавируса нового типа, характерных при ранних стадиях заболевания. При этом они отличаются у пациентов разного возраста.

Так, для молодых людей до 17 лет наиболее показательным признаком является головная боль, для лиц старше 18 лет — потеря аппетита, от 18 до 54 лет — мышечные боли, сказано в исследовании, опубликованном в журнале The BMJ. Кроме того, ученые под руководством Алекса Крозье вместе с коллегами из других британских университетов и медицинских учреждений составили полный перечень симптомов для определения коронавируса на ранних стадиях.

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Исследователи утверждают, что наиболее распространенные симптомы COVID-19, среди которых кашель, лихорадка, потеря обоняния или вкуса, позволяют на ранней стадии выявить лишь 69% симптоматических случаев, а комбинация с большим охватом — усталость, утрата ощущения запаха или вкуса, кашель, диарея, головная боль, боль в горле — уже 96%.

Ученые считают, что такой подход может увеличить долю обнаружения коронавируса на ранних стадиях как минимум на треть, а значит и поможет быстрее справиться с пандемией.

Напомним также о существовании такого явления как мультисистемный воспалительный синдром, который связан с последствиями перенесенного COVID-19. Ранее его диагностировали только у детей, однако сейчас он начал проявляться и у взрослых. В основном это люди в возрасте от 50 лет.

Описывая подобный случай, ученые рассказали о 60-летнем мужчине, у которого был диагностирован COVID-19. При осмотре врачи увидели увеличение сердца и отек легких, а также покраснение глаз, опухший язык и красный румянец на кончиках пальцев ног.

Отметим, что из-за многочисленных мутаций коронавирусной болезни ее симптомы начали меняться. Ученые из Королевского колледжа в Лондоне пришли к выводу, что если раньше люди чаще всего жаловались на кашель, потерю вкусов и запахов, то сейчас же наиболее распространенными признаками болезни являются головная боль, боль в горле, насморк и лихорадка.

А вот кашель, по их данным, находится теперь на пятом месте среди самых распространенных проявлений коронавируса, тогда как потеря обоняния больше не входит в топ-10.

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