Мультисистемный воспалительный синдром при COVID-19 начал поражать взрослых: симптомы
Мультисистемный воспалительный синдром, связанный с последствиями перенесенного COVID-19, который ранее диагностировали только у детей, начал проявляться и у взрослых. В основном это люди в возрасте от 50 лет.
О том, что появление синдрома подвластно для людей всех возрастов заявили специалисты по инфекционным заболеваниям из Университета Калгари в Альберте. Они описали подобный случай в журнале Canadian Medical Association Journal.
60-летний мужчина, у которого четыре недели назад был диагностирован COVID-19, обратился в больницу с жалобами на длительную одышку, высокую температуру, отеки и сильную усталость. При осмотре врачи увидели увеличение сердца и отек легких. Кроме того, врачи также отметили покраснение глаз, опухший язык и красный румянец на кончиках пальцев ног.
"Симптомы были похожи на случаи осложнения у детей и подростков, которое называется мультисистемным воспалительным синдромом, а также на болезнь, подобную болезни Кавасаки", – отметили врачи Женевьева Керкериан и Стефан Воган.
Они добавили, что пациенту помогли выздороветь своевременная диагностика и лечение.
Симптомы мультисистемного синдрома:
лихорадка;
изменения слизистой оболочки полости рта;
увеличение лимфатических узлов;
конъюнктивит;
покраснения нижних конечностей.
Напомним: постковидным синдромом (Post-COVID-19 syndrome, Post COVID-19 condition) называют симптомокомплекс, развивающийся во время COVID-19 или после основных симптомов продолжительностью от трех месяцев. В октябре 2021 года он был включен в Международный Классификатор Болезней МКБ-10.
Основным симптомом является ухудшение общего самочувствия, а также приступы слабости, снижение выносливости, мышечные боли.
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