Ученые объяснили, почему у переболевших COVID-19 может ухудшаться память

Ученые связали ухудшение памяти у переболевших коронавирусом со сбоем в работе иммунитета. Нарушается жизнедеятельность некоторых типов Т-клеток, играющих важную роль в приобретенном иммунном ответе.

Исследование опубликовано в журнале medRxiv. В нем отмечается, что у пациентов, которые страдают от долгосрочных нейрофизиологических симптомов COVID-19, был обнаружен уникальный набор аномалий в работе иммунитета.

В частности, ученые определили проблемы с памятью, которые напрямую связаны с количеством молекул-эффекторов, вырабатываемых их Т-клетками.

Из-за этого у некоторых пациентов после коронавируса проявляются серьезные ухудшения в работе мозга.

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Одно из них – это делирий, психическое расстройство, протекающее с помрачением сознания, нарушением внимания, восприятия, мышления и эмоций.

Делирий характеризуется наличием истинных, преимущественно зрительных, галлюцинаций и иллюзий, и, как следствие, – вторичным бредом.

Когнитивные (психические) возможности являются высшими функциями мозга. К ним относятся мышление, пространственная ориентация, понимание, вычисление, обучение, речь, способность рассуждать и прочее.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно исследованию британских ученых Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета, коронавирусная инфекция снижает когнитивные способности человека сильнее, чем после инсульта. При этом не имеет значения, тяжело перенес пациент болезнь или легко.

А пациенты с COVID-19, имеющие невралгические заболевания, в шесть раз больше подвержены осложнениям от коронавируса, вплоть до летального исхода.