Ученые заявили, что COVID-19 снижает когнитивные способности сильнее, чем инсульт

Коронавирусная инфекция (COVID-19) снижает когнитивные способности человека сильнее, чем после инсульта. Не имеет значения, тяжело перенес человек болезнь или легко.

Исследование провели британские ученые Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета, пишет журнал The Lancet. Были изучены данные более 81 тысяч пациентов, средний возраст которых 46 лет.

Ученые отметили, что переделали тесты на определение IQ для пожилых людей и людей с легкими когнитивными и двигательными нарушениями. После таких тестов они заполняли ​​ анкету, охватывающую широкий спектр социально-демографических, экономических, профессиональных и жизненных переменных.

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Анализ данных показал, что люди, которые переболели COVID-19, хуже справились с тестированием. Сложнее всего дались задания, где нужно было планировать и рассуждать. По мнению ученых, это связано с "мозговым туманом", когда затрудняется мышление и концентрация внимания.

Наихудшие результаты тестов показали те пациенты, которые были госпитализированы в реанимацию и подключены к аппарату ИВЛ. Далее шли зараженные, которые просто были доставлены в больницу и те, кто перенес заболевание в домашних условиях.

Ученые акцентировали, что снижение когнитивных способностей у переболевших коронавирусом оказалось даже сильнее, чем у людей, которых сразил инсульт.

"Одно из возможных объяснений – снижение интеллекта может быть последствием гипоксии. Наблюдаемая корреляция с тяжестью респираторных симптомов полностью согласуется с этой точкой зрения", – добавили ученые.

Также были зафиксированы случали других неврологических повреждений у людей, перенесших COVID-19.

Когнитивные (психические) возможности являются высшими функциями мозга. К ним относятся мышление, пространственная ориентация, понимание, вычисление, обучение, речь, способность рассуждать и прочее.

Как сообщал OBOZREVATEL, пациенты с COVID-19, имеющие невралгические заболевания, в шесть раз больше подвержены осложнениям от коронавируса, вплоть до летального исхода