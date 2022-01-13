Ученые назвали симптом COVID-19, который фиксируют у вакцинированных: до прививки он не проявлялся

Британские ученые выяснили, что чихание может являться одним из симптомов коронавирусной болезни. При этом наличие этого симптома фиксируют только у вакцинированных граждан.

Соответствующее исследование было проведено центром ZOE COVID, отслеживающим движения пандемии, пишет Express. Как отмечают специалисты, чихание у инфицированных коронавирусом не наблюдалось до начала кампании по вакцинации.

По словам доктора Клера Стивса, это говорит о том, что частое чихание без объяснения причин после вакцинации может являться признаком COVID-19.

"Наши результаты показывают, что люди, которые были вакцинированы, а затем получили положительный результат на COVID-19, чаще сообщали о чихании по сравнению с теми, кто не был привит", – заявили ученые.

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Напомним: ранее сотрудники ZOE COVID назвали пять главных симптомов COVID-19 у вакцинированных. Речь идет о головной боли, насморке, чихании, больном горле, утрате запаха. Отмечается, что предыдущие "традиционные", такие как потеря обоняния, одышка и лихорадка, занимают нижние позиции в списке – 5, 29 и 12 соответственно.

При этом британский ученый Тим Спектор рассказал, что проявления коронавируса при заражении штаммом Омикрон больше похожи на простуду, чем на COVID-19. Это приводит к путанице и приводит к тому, что часть инфицирований им просто не фиксируется. В частности, зараженные жаловались на головные боли, боль в горле, насморк, усталость и чихание.

Как сообщал OBOZREVATEL:

основными признаками необходимости срочной госпитализации во время коронавируса является низкая сатурация (уровень кислорода в крови) и частое дыхание. Они существенно повышают риск смерти.

В течение месяцев после выздоровления от коронавируса может проявляться ряд симптомов, свидетельствующих о длительном COVID-19. Среди них: отсутствие вкуса или обоняния, "мозговой туман", крайнее истощение и выпадение волос.