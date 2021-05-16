У инфицированных COVID-19 выявили редкий "черный грибок": украинцам пояснили опасность

Грибковая инфекция мукормикоз или черный грибок активизируется только на фоне иммунного дефицита, когда у человека угасает иммунная защита. При этом в Украине вспышок такой инфекции не было.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал Владимир Широкобоков, украинский профессор, микробиолог, вирусолог и академик НАН Украины, комментируя массовую серию заражений мукормикозом в Индии среди людей, которые лечатся или вылечились от коронавируса.

"Этот грибок активизируется только на фоне иммунного дефицита, когда у человека угасает иммунная защита. Это характерно и при ковидной болезни, и при СПИДе, когда возникает иммунодефицит. Может проявляться при других иммунодефицитных состояниях и не только инфекционной природы", – отметил Широкобоков.

В целом, по его словам, это оппортунистическая инфекция, которая возникает в выгодных для нее условиях на фоне ослабления организма человека, но в Украине вспышок мукормикоза не было.

"Вполне возможно, что активизация каких-то грибковых инфекций происходит, однако внимание сосредоточивается на самом заболевании. Масштабная вспышка мукормикоза в Индии может быть связана с антисанитарными условиями, которые способствуют развитию инфекции", – подчеркнул вирусолог.

Он также добавил, что грибковые инфекции очень распространены, но на сегодня есть достаточно хорошие и антибиотики, и препараты, которые от них лечат.

Как сообщал OBOZREVATEL, по сообщению Минздрава, Украина прошла третью волну пандемии COVID-19, но готовится к четвертой.