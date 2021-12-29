Температура и кашель при заражении Омикроном появляются только у половины больных, – эпидемиолог

Новому варианту коронавируса Омикрон свойственны симптомы, схожие с простудой – насморк, головная боль, усталость и боль в горле. При этом характерные для предыдущих штаммов COVID-19 температура и кашель появляются только у половины зараженных Омикроном.

Эпидемиолог из Великобритании Тим Спектор заявил, что такое течение болезни положительно воспринимают медики, так как в настоящее время количество госпитализаций в стране не увеличивается. Об этом сообщает издание La Repubblica.

В то же время Спектор подчеркнул, что даже при легких симптомах, похожих на простуду, людям желательно сделать тест на COVID-19 и самоизолироваться, чтобы не подвергать риску заражения окружающих. Он отметил, что в настоящее время в Великобритании люди с насморком и першением в горле с большой вероятностью заражены коронавирусом.

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Однако эксперты допускают, что проявление легких симптомов может быть просто следствием вакцинации. Фактически, пока не ясно, является ли сокращение количества госпитализаций, отмеченное в некоторых исследованиях, результатом более легким течением болезни либо эффективностью вакцины.

Для подавления распространения Омикрона эпидемиолог Спектор предложил Национальной системе здравоохранения Великобритании пересмотреть список симптомов, при которых необходима изоляция. В настоящее время это лихорадка, постоянный кашель, потеря вкуса и запаха – именно те симптомы, которые менее свойственны Омикрону.

Как сообщал OBOZREVATEL, новый вариант коронавирусной инфекции Омикрон, который впервые обнаружили в Южной Африке, в 70 раз заразнее штамма Дельта. При этом вирус имеет целый ряд отличий: он активнее размножается в бронхах человека, но менее опасен для легких.

Ранее эпидемиолог рассказал, что штамм коронавируса Омикрон может на ранней стадии заболевания проявить себя лишь одним симптомом – болью в горле. Однако это состояние довольно быстро проходит, уступая место другим признакам инфицирования.

Напомним, в Украине и мире за прошедшие сутки диагностировали 1,2 млн инфицирований коронавирусом, что стало рекордным показателем с начала пандемии. Максимум по суточному приросту больных установили сразу несколько стран, в том числе Британия, Франция, Греция и Дания.

Ранее сообщалось, что Дания стала мировым лидером по уровню заболеваемости коронавирусом. В стране в среднем фиксируется 1612 случаев заражений на 100 тысяч населения.

В свою очередь власти Италии приняли решение существенно ужесточить карантинные ограничения на Новый год. Теперь для посещения ресторанов и баров, музеев, выставок и других культурных мероприятий необходимо иметь Super Green Pass – суперпропуск, подтверждающий полный курс вакцинации или недавнее выздоровление от COVID-19.