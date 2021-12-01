США ужесточат правила въезда в страну из-за нового штамма Омикрон: что изменится

США ужесточат правила въезда в страну из-за нового штамма коронавируса Омикрон. Будут более строгие требования к тестам на COVID-19 для всех въезжающих, включая возвращающихся на родину американцев.

Об этом сообщает Reuters. По предварительной информации, намеревающиеся отправиться в США должны будут сдавать тест не более чем за одни сутки до посадки на рейс, независимо от вакцинации или страны вылета.

Также рассматривается требование о том, чтобы все путешественники проходили повторное тестирование в течение 3-5 дней после прибытия или отправлялись на 7-дневный карантин.

О новых правилах, как ожидается, президент США Джо Байден объявит в четверг, 2 декабря.

Видео дня

По состоянию на 1 декабря в США зафиксировано почти 49,5 млн случаев коронавируса. 803 тысячи заболевших скончались.

Как сообщал OBOZREVATEL, региональный директор ВОЗ в Африке Матшидисо Моэти призвала страны всего мира не вводить запреты на полеты для стран южной Африки из-за опасений по поводу нового варианта COVID-19. Она уверена, что ограничения на поездки сыграют лишь небольшую роль в сокращении распространения Омикрона, но могут существенно сказаться на уровне жизни африканцев.

У штамма Омикрон есть высокие шансы попасть на территорию Украиныуже в ближайшие недели. В то же время эксперты исключают, что это может произойти уже "завтра".

Китайские ученые назвали три главных особенности варианта COVID-19 Омикрон. Также они оценили угрозу этой мутации.