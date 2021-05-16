Смертей от COVID-19 может быть больше, чем в статистике, – академик

Статистика смертности от коронавируса в Украине может быть некорректной. Реальное количество летальных случаев, возможно, превышает официальные данные.

Такое предположение в блиц-интервью OBOZREVATEL высказал глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны, академик НАН Украины Сергей Комисаренко. "Я с трудом верю в некоторые цифры", – заметил он.

В этом контексте ученый сообщил, что знает о нескольких случаях, когда умершим с подтвержденным коронавирусом указывали другую причину смерти.

"Нескольким моим знакомым, которые ушли из жизни и имели положительный результат полимеразной цепной реакции (ПЦР), в качестве причины смерти указали какую-то полиорганную недостаточность или сердечные проблемы. Не было написано, что они умерли от коронавируса", – сказал Комисаренко.

По его словам, причиной этого могут быть "старые инструкции Минздрава, которые позволяют записывать не то, что есть на самом деле", и вопросы финансирования.

"Обычно пишут те заболевания, которые лучше финансируются. Например, если человек умирает от полиорганной недостаточности, то лечение этого больного стоило дороже, чем коронавирусная пневмония", – пояснил академик.

"Я думаю, что на самом деле от коронавируса у нас умирает больше людей", – подчеркнул он.

Полную версию блиц-интервью читайте здесь.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине пять регионов стали лидерами по количеству новых случаев заболевания коронавирусом. В частности, высокие показатели были зафиксированы в Киеве.