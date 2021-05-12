Пять регионов стали эпицентрами коронавируса в Украине: статистика по областям

За прошедшие сутки, 11 мая, пять регионов стали эпицентрами коронавируса в Украине. Рейтинг возглавил город Киев с 627 зараженными.

Следом в статистике оказались Ривненская – 471, Полтавская – 380, Донецкая – 356 и Харьковская области – 345. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

г. Киев – 627 случаев;

Винницкая область – 63 случая;

Волынская область – 139 случаев;

Днепропетровская область – 211 случаев;

Донецкая область – 356 случаев;

Житомирская область – 60 случаев;

Закарпатская область – 12 случаев;

Запорожская область – 275 случаев;

Ивано-Франковская область – 31 случай;

Киевская область – 169 случаев;

Кировоградская область – 52 случая;

Луганская область – 199 случаев;

Львовская область – 136 случаев;

Николаевская область – 132 случая;

Одесская область – 150 случаев;

Полтавская область – 380 случаев;

Ривненская область – 471 случай;

Сумская область – 58 случаев;

Тернопольская область – 54 случая;

Харьковская область – 345 случаев;

Херсонская область – 31 случай;

Хмельницкая область – 153 случая;

Черкасская область – 304 случая;

Черновицкая область – 65 случаев;

Черниговская область – 65 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, осложнения при коронавирусе, такие как головные боли, потеря обоняния и вкуса, чаще возникают у пациентов с хроническими неврологическими заболеваниями. Такие незначительные симптомы могут увеличить риск смерти в шесть раз.