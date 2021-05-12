Пять регионов стали эпицентрами коронавируса в Украине: статистика по областям
За прошедшие сутки, 11 мая, пять регионов стали эпицентрами коронавируса в Украине. Рейтинг возглавил город Киев с 627 зараженными.
Следом в статистике оказались Ривненская – 471, Полтавская – 380, Донецкая – 356 и Харьковская области – 345. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 627 случаев;
Винницкая область – 63 случая;
Волынская область – 139 случаев;
Днепропетровская область – 211 случаев;
Донецкая область – 356 случаев;
Житомирская область – 60 случаев;
Закарпатская область – 12 случаев;
Запорожская область – 275 случаев;
Ивано-Франковская область – 31 случай;
Киевская область – 169 случаев;
Кировоградская область – 52 случая;
Луганская область – 199 случаев;
Львовская область – 136 случаев;
Николаевская область – 132 случая;
Одесская область – 150 случаев;
Полтавская область – 380 случаев;
Ривненская область – 471 случай;
Сумская область – 58 случаев;
Тернопольская область – 54 случая;
Харьковская область – 345 случаев;
Херсонская область – 31 случай;
Хмельницкая область – 153 случая;
Черкасская область – 304 случая;
Черновицкая область – 65 случаев;
Черниговская область – 65 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, осложнения при коронавирусе, такие как головные боли, потеря обоняния и вкуса, чаще возникают у пациентов с хроническими неврологическими заболеваниями. Такие незначительные симптомы могут увеличить риск смерти в шесть раз.
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