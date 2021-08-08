Рентген-снимки показали, как выглядят легкие вакцинированного и невакцинированного пациентов с COVID-19
В США показали поразительную разницу в рентгеновских снимках легких людей, заболевших COVID-19 – один из них был вакцинирован от коронавируса, а другой – нет. Как оказалось, у человека, защищенного прививкой, органы были в отличной форме, тогда как у другого – разрушены болезнью.
Как пишет KSDK NEWS, директор отделения интенсивной терапии больницы SSM Health Saint Louis University в Миссури доктор Гассан Камел объяснил, в чем состоит опасность для другого пациента. По его словам, здоровые легкие на рентгеновских снимках должны казаться черными, поскольку темный контраст между тканями и костями указывает на то, что органы полны кислорода и работают хорошо (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).
Однако легкие невакцинированного пациента на рентгеновских снимках выглядели молочно-белыми, что указывает на такие проблемы, как обширные повреждения и рубцы, скопление слизи, а также недостаток кислорода.
По словам доктора Камела, пациентов с такой степенью повреждения, скорее всего, необходимо подключить к кислородному баллону или даже аппарату жизнеобеспечения, поскольку их легкие изо всех сил пытаются сохранить им жизнь.
Эксперт добавил, что многие пациенты, находящиеся под его опекой, не были вакцинированы против Covid. При этом пожилые люди и люди с сопутствующими заболеваниями особенно уязвимы для вируса.
Напомним, ранее пресс-служба Министерства здравоохранения Украины сообщила, что "высокий уровень защиты" от коронавируса достигается от 7 до 14 дней после последней введенной дозы вакцины. В EMA рекомендовали всем гражданам соблюдать правила безопасности и продолжать носить маски, сохранять социальную дистанцию, даже несмотря на полный курс вакцинации.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Фармацевтическая компания Moderna заявила о необходимости третьей прививки ее препаратом. Отмечается, что она вызвала стойкий ответ антител против очень заразного штамма Дельта.
В ВОЗ предупредили о "периоде реальной опасности", в который уже вступило человечество на фоне пандемии COVID-19. В организации считают, что многие успехи борьбы с коронавирусом подрывают штамм Дельта, непоследовательные шаги некоторых стран и несправедливая вакцинация.
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