Рентген-снимки показали, как выглядят легкие вакцинированного и невакцинированного пациентов с COVID-19

Марина Погорилко
Марина Погорилко
Covid
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На рентгеновских снимках можно увидеть разницу в легких вакцинированного и невакцинированного пациентов с коронавирусом

В США показали поразительную разницу в рентгеновских снимках легких людей, заболевших COVID-19 – один из них был вакцинирован от коронавируса, а другой – нет. Как оказалось, у человека, защищенного прививкой, органы были в отличной форме, тогда как у другого – разрушены болезнью.

Как пишет KSDK NEWS, директор отделения интенсивной терапии больницы SSM Health Saint Louis University в Миссури доктор Гассан Камел объяснил, в чем состоит опасность для другого пациента. По его словам, здоровые легкие на рентгеновских снимках должны казаться черными, поскольку темный контраст между тканями и костями указывает на то, что органы полны кислорода и работают хорошо (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

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Однако легкие невакцинированного пациента на рентгеновских снимках выглядели молочно-белыми, что указывает на такие проблемы, как обширные повреждения и рубцы, скопление слизи, а также недостаток кислорода.

Разница рентген-снимков вакцинированного и невакцинированного людей, инфицированных коронавирусом

По словам доктора Камела, пациентов с такой степенью повреждения, скорее всего, необходимо подключить к кислородному баллону или даже аппарату жизнеобеспечения, поскольку их легкие изо всех сил пытаются сохранить им жизнь.

Легкие невакцинированного пациента на рентгеновских снимках выглядели молочно-белыми

Эксперт добавил, что многие пациенты, находящиеся под его опекой, не были вакцинированы против Covid. При этом пожилые люди и люди с сопутствующими заболеваниями особенно уязвимы для вируса.

Напомним, ранее пресс-служба Министерства здравоохранения Украины сообщила, что "высокий уровень защиты" от коронавируса достигается от 7 до 14 дней после последней введенной дозы вакцины. В EMA рекомендовали всем гражданам соблюдать правила безопасности и продолжать носить маски, сохранять социальную дистанцию, даже несмотря на полный курс вакцинации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Фармацевтическая компания Moderna заявила о необходимости третьей прививки ее препаратом. Отмечается, что она вызвала стойкий ответ антител против очень заразного штамма Дельта.

  • В ВОЗ предупредили о "периоде реальной опасности", в который уже вступило человечество на фоне пандемии COVID-19. В организации считают, что многие успехи борьбы с коронавирусом подрывают штамм Дельта, непоследовательные шаги некоторых стран и несправедливая вакцинация.

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