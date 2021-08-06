В Moderna заявили о необходимости третьей прививки

Фармацевтическая компания Moderna, которая является производителем одноименной вакцины против COVID-19, заявила, что третья прививка ее препаратом вызвала стойкий ответ антител против очень заразного штамма Дельта. Результаты соответствующего исследования компания опубликовала в четверг, 5 августа.

Об этом сообщил телеканал CNBC. Moderna подтвердила, что ее препарат сохраняет 93% эффективности через полгода после введения второй дозы. Это превышает показатели Pfizer, эффективность которой после второй прививки составила 84%.

Однако, эти данные были собраны до того, как в США стал доминировать более агрессивный штамм коронавируса Дельта, Об этом в интервью телеканалу сказал генеральный исполнительный директор Moderna Стефан Бансель.

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"Штамм Дельта - это существенная новая угроза, и мы должны сохранять бдительность", – отметил он.

Учитывая это в компании отметили, что несмотря на хорошие показатели после второй прививки вакциной Moderna, перед наступлением холодного времени года вероятно понадобится третья, бустерная доза препарата.

По оценке специалистов компании, сочетание штамма Дельта, усталости людей от масок и переход людей с улицы в помещение по мере похолодания, приведет к росту случаев заболевания среди вакцинированных.

"Учитывая это взаимовлияние, мы считаем, что третья бустерная доза, вероятно, потребуется перед наступлением зимы", — заявили в Moderna.

В компании подчеркнули, что клинические исследования второй фазы показали устойчивую иммунную реакцию третьей дозы, в том числе против штамма Дельта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее о необходимости третьей дозы заявили в компании Pfizer. Согласно исследованию компании, бустерная доза Pfizer может сильно усилить защиту от штамма Дельта. Уровень антител повышается в 5-11 раз в зависимости от возраста вакцинированных.