Разработан новейший способ вакцинации, который в 10 раз эффективнее укола

В Соединенных штатах Америки ученые создали так называемый вакцинный пластырь – напечатанный на 3D-принтере пластырь, в котором могут содержаться разные вакцины. Такой способ попадания препарата в организм они назвали в 10 раз эффективнее, чем с помощью укола.

Разработкой пластыря занимались ученые из двух американских университетов – Стэнфордского и Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл. Результаты опубликованы в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Пластырь представляет собой напечатанные на 3D-принтере множество коротких иголок. Их длины хватит лишь для того, чтобы нанести препарат на кожу. В этом, как сказано в описании научной работы, и заключается главная хитрость – оказывается, что именно на коже есть множество иммунных клеток, на которые и направлено действие вакцин.

Кроме того, что полученный иммунный ответ от пластыря был в десять раз сильнее, чем от иглы, его эффективность задает новый курс на способ вакцинации – менее болезненный и инвазивный, уверены специалисты. Кроме того, вакцинироваться так можно и самостоятельно.

Кроме того, такой способ доставки препарата в организм более экономный – в нем используется меньшее количество препарата, при том, что иммунный ответ оказался выше.

Как отмечают ученые, с помощью 3D-печати микроиглы можно настроить для разработки пластырей от различных заболеваний – COVID-19, кори, гриппа или гепатита.

"Пластыри, которые включают покрытые вакциной микроиглы, растворяющиеся в коже, могут быть отправлены в любую точку мира без специального обращения, и люди могут наносить пластырь самостоятельно. Более того, простота использования пластыря с вакциной может привести к более высокому уровню вакцинации", – говорится в статье.

Однако, вариантом классической подкожной инъекции такой пластырь считать нельзя, предупредили ученые. Все дело в том, что ответ Т-клеток и антиген-специфических антител при его использовании в пятдесят раз сильнее. С учетом этого, ученые будут проводить дальнейшие исследования и эксперименты для того, чтобы создать готовый продукт для ввода вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna.

