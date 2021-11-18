"Просыпаюсь от того, что задыхаюсь": умершая от COVID 20-летняя роженица из Дубно перед смертью рассказала о мучениях. Фото

Ольга Липич
Covid
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'Просыпаюсь от того, что задыхаюсь': умершая от COVID 20-летняя роженица из Дубно перед смертью рассказала о мучениях. Фото

20-летняя девушка Елена, которая на седьмом месяце беременности скончалась в роддоме Дубно (Ривненская область) от COVID-19, накануне смерти жаловалась, что ей не хватает кислорода. Ребенка девушки также не удалось спасти.

Переписку с Еленой опубликовала в Facebook пользовательница Зоряна Бояр. В сообщениях роженица рассказывала, что кислород в баллонах быстро заканчивался. Критической ситуация стала, когда в палате появилась другая пациентка, которая тоже нуждалась в кислороде (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Дышать не могу вообще. Даже выйти в туалет. С маской еще более-менее, когда сижу, но сейчас в палате не сама. Когда та дышит, то у меня мало кислорода", – писала Елена.

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Елене было 20 лет

Девушка жаловалась медицинскому персоналу, что ей тяжело дышать. Однако медсестры отвечали: "Поедете в другую больницу, если будете жаловаться".

"Говорят, что так должно быть. Как это так? Мне было нормально и кислорода хватало. А эти дни нечем дышать", – говорится в сообщении.

У Елены поднималась температура до 37,5 градусов, было головокружение, дышать, по ее словам, было тяжело даже с кислородной маской. Сатурация падала до 60-ти, когда девушка двигалась.

Елене было 20 лет

"Зоряна, я уже больше не могу. Честно, не могу. Здесь очень быстро заканчивается кислород. Даже если и лечь спать, то я просыпаюсь от того, что задыхаюсь. Надо сразу звонить и говорить (медицинскому персоналу. – Ред.). Они идут на улицу и меняют баллон. А я сижу и задыхаюсь. Вот так. Здесь страшно спать", – написала Елена.

Напомним: о смерти 20-летней роженицы Елены стало известно вечером 17 ноября. Ее госпитализировали с коронавирусом в роддом города Дубно. Елена была на седьмом месяце беременности.

Елена жаловалась на нехватку кислорода
Девушка плохо себя чувствовала
Переписка Елены и Зоряны
Переписка Елены и Зоряны
Переписка Елены и Зоряны
Переписка Елены и Зоряны
Переписка Елены и Зоряны

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