'Появление Омикрона – не драма, а начало конца пандемии': профессор озвучил прогноз и оценил риски

Доктор медицинских наук, профессор Владимир Широбоков прогнозирует, что появление нового штамма COVID-19 Омикрон предвещает окончание пандемии коронавируса. По его словам, следующий вариант вируса будет еще менее агрессивным.

Он отметил, что менее агрессивные штаммы всегда вытесняли более агрессивные. Об этом он рассказал информагентству "РБК-Украина".

Широбоков также добавил, что Омикрон – является предвестником того, что коронавирус будет переходить в легкую стадию. То же самое происходило и с другими респираторными вирусными инфекциями.

"На мой взгляд, появление этого варианта – это не драма, а начало конца пандемии. Всегда менее агрессивные штаммы вытесняли более агрессивные. И думаю, что за счет "Омикрона" и похожих к нему штаммов будет окончание пандемии", – объяснил вирусолог.

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Со своей стороны, эксперты Всемирной организации здравоохранения ожидают, что в ближайшем будущем пандемию коронавируса заменит эндемия. Это значит, что вирус продолжит циркулировать, но с меньшей интенсивностью. А временами он будет вызывать локальные вспышки.

Для каждой страны это будет происходить по-разному. Скорее всего, пандемия закончится в первую очередь в тех государствах, где наблюдается высокий уровень иммунитета среди населения.

Как сообщал OBOZREVATEL, по завершении Новогодних и Рождественских праздников в Украине может произойти очередной всплеск новых случаев коронавируса, вызванных распространением нового штамма COVID-19 Омикрон. Это может объясняться интенсивным передвижением людей, прежде всего в пределах европейского континента.

Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что власти сейчас не планируют вводить локдаун на всей территории Украины. Однако из-за распространения штамма Омикрон такой вариант возможен – все будет зависеть от количества больных COVID-19.

Новый вариант коронавирусной инфекции Омикрон, который впервые обнаружили в Южной Африке, в 70 раз заразнее штамма Дельта. При этом вирус имеет целый ряд отличий: он активнее размножается в бронхах человека, но менее опасен для легких.

Наибольшее опасение вызывает то, что южноафриканский вариант COVID-19 Омикрон способен обходить защиту от вакцин и в отличие от Дельты чаще заражать молодых людей. OBOZREVATEL собрал самые интересные факты о новом штамме коронавируса. Подробнее о них – читайте далее в материале.