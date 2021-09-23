Российской делегации в ПАСЕ запретили передвигаться по Страсбургу из-за прививок "Спутником-V"

К членам делегации России в ПАСЕ применили дополнительные карантинные ограничения из-за "Спутника V". Так, россиянам, привитым непризнанной в ЕС вакциной от COVID-19, запретили покидать свой отель, за исключением поездок в здание Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге (Франция).

Как сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, российская делегация будет участвовать в сессии ПАСЕ онлайн. Об этом политик написал в четверг, 23 сентября.

Подобная ситуация уже наблюдалась на сессии летом-2021. Тогда россияне также отказались присутствовать в ПАСЕ очно, поскольку им разрешались только рабочие поездки по Страсбургу.

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Член Совфеда РФ Владимир Круглый, комментируя новый запрет, заговорил о "дискриминации" и ожидаемо вспомнил об Украине.

Он пожаловался, что представители Киева (также как и Москвы) приехали из "красной" зоны, но украинцам не запрещали перемещаться по городу. При этом члены украинской делегации привиты против коронавируса препаратами, признанными в Европе, на чем россиянин внимание не акцентировал.

Круглый также обвинил ВОЗ в том, что процесс одобрения российской вакцины "Спутник V" якобы затягивается, передает РИА "Новости".

Напомним, не так давно мэр Нью-Йорка (США) Билл де Блазио потроллил постоянного представителя России в ООН Василия Небензю. В ответ на критику россиянином правил касательно вакцинации де Блазио заявил: если у граждан проблемы со "Спутником V", то пусть делают прививки другими препаратами.

Как писал OBOZREVATEL: