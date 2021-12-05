Насколько опасен Омикрон? Врач сказала, когда будет окончательный ответ

Данные об уровне опасности нового штамма коронавируса Омикрон могут быть получены не ранее, чем в последней декаде декабря. Но усиление контроля за соблюдением карантинных мер уже сегодня может существенно снизить заболеваемость COVID-19 в Украине.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL высказала профессор, доктор медицинских наук Алла Волоха. "Через три недели мы получим первую информацию от исследователей по поводу опасности Омикрона", – спрогнозировала она.

"Пока ситуация не уточненная, Омикрон считается опасным вариантом. Пока это так, все будет перекрыто", – сказала она, имея в виду закрытие границ ряда стран из-за опасности новой волны пандемии.

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Комментируя данные нового социологического опроса о том, как украинцы соблюдают карантинные требования, в частности, носят ли маски и соблюдают ли социальную дистанцию, медик заметила: "Это грустно. Мы сами себя не защищаем. Кто в этом виноват?"

Отвечая на вопрос, следует ли в Украине ужесточить контроль за соблюдением карантинных мер, Волоха сказала: "Я совершенно не против, чтобы контроль за соблюдением масочного режима, социальной дистанции в общественных местах, в ТРЦ и так далее был более жестким".

"Я думаю, что тогда мы могли бы снизить заболеваемость. Насколько существенно, трудно сказать, но в коллективах тогда тоже болели бы меньше. Есть исследования многих стран – это работает. Конечно, этого недостаточно, но это очень важный момент. Это безусловно влияет на заболеваемость", – подчеркнула врач.

Как писал OBOZREVATEL, в Германии был введен бессрочный локдаун для невакцинированных – их не будут допускать на культурно-развлекательные мероприятия. Согласно соцопроса, проведенного Research & Branding Group, часть украинцев игнорирует требования карантина.