Часть украинцев игнорирует правила, которые позволяют избежать заражения COVID-19: данные соцопроса

Подавляющее большинство украинцев соблюдают правила, позволяющие избежать заражения коронавирусом. Не делают этого 6% опрошенных, а еще 3% – затруднились ответить.

Об этом говорится в октябрьском опросе, проведенном компанией Research & Branding Group. Наиболее распространенными мерами безопасности против коронавируса, которых придерживаются украинцы, является ношение маски вне дома и в общественных местах (68%), более тщательное и чаcтое мытье рук (52%) и избегание мест скопления людей (40%).

Приблизительно каждый четвертый житель Украины соблюдает такие меры безопасности, как социальная дистанция (28%), дезинфекция поверхностей (27%), не выходит из дома без надобности (25%) и часто проветривает помещение (23%).

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Приблизительно каждый седьмой опрошенный с целью предохранения от коронавируса реже обычного посещает продуктовые магазины (15%) и избегает пользования общественным транспортом (15%).

И меньше всего – примерно каждый 20-й – перешел на удаленный режим работы (6%) и совершение покупок онлайн и/или с доставкой на дом (5%).

По сравнению с начальным периодом карантинных мероприятий в марте-июне 2020 года украинцы стали меньше соблюдать меры безопасности против COVID-19. В меньшей степени это касается ношения масок, более частого и тщательного мытья рук и избегания мест скопления людей – уменьшение соблюдения этих мер безопасности составляет от четверти до трети по сравнению с пиковыми показателями прошлого года.

Вдвое меньше по сравнению с началом карантина украинцы соблюдают социальную дистанцию, дезинфицируют поверхности и не выходят из дома без надобности. Чуть больше трети продолжают часто проветривать помещения.

Наибольшее сокращение соблюдения мер безопасности против коронавируса касается более редкого посещения продуктовых магазинов, пользования общественным транспортом, удаленной работы и осуществления онлайн покупок с доставкой на дом – этих мер безопасности украинцы стали придерживаться в 3-4 раза меньше.

Опрос проводился в период с 14 по 25 октября. Опрошено 1800 респондентов в возрасте от 18 лет и старше, проживающих во всех регионах Украины, за исключением неподконтрольных территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.

Как сообщал OBOZREVATEL, большинство украинцев считают, что правительство неэффективно борется с коронавирусом. Такого мнения придерживаются около 70% опрошенных компанией Libertyreport.

По состоянию на 2 декабря в нашей стране был зафиксирован 13 531 новый случай COVID-19. Общее количество зараженных достигло уже 3 463 872 человек.