В Германии ввели локдаун для невакцинированных: им запрещен вход в кафе и магазины

Федеральное правительство и местные власти Германии приняли решение о введении общенациональных долгосрочных ограничений для непривитых от COVID-19 людей. Теперь любой, кто не был полностью вакцинирован и не выздоровел от коронавируса, больше не будет иметь доступа к культурным и развлекательным объектам по всей стране.

В связи с приближением рождественских праздников немецкие власти также ввели ограничения для невакцинированных в посещении родственников. Теперь к непривитым в гости смогут прийти не более двух человек одновременно без учета детей до 14 лет. Об этом сообщает сайт Morgenpost.

Стоит отметить, что решение немецких властей также подразумевает ограничение для невакцинированных на посещение магазинов, кафе, культурных мероприятий и всех массовых собраний. При этом такой локдаун для всех, кто не привился от COVID-19, будет действовать бессрочно.

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Кроме того, усиление карантина отчасти коснулось и вакцинированных граждан. Издание Frankfurter Rundshau сообщает, что теперь для мероприятий, в которых принимают участие только вакцинированные люди, в помещении был установлен верхний предел в 50 человек.

Также в школах Германии вернули обязательное ношение масок. Коснулись изменения и футбола – в будущем в Германии на стадионы будут допускаться только 15 тысяч зрителей. На остальных крупных мероприятиях в закрытых помещениях может быть максимум 5000 зрителей. Кроме того, власти приняли решение, что теперь прививку от коронавируса можно будет сделать в любой аптеке или стоматологическом кабинете.

По данным портала Worldometers, по состоянию на 3 декабря в Германии коронавирусом всего заболело более 6 миллионов человек. При этом почти 5 миллионов уже побороли болезнь, однако более 100 тысяч человек умерло от последствий COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 3 декабря будет запрещен въезд иностранцам и лицам без гражданства, прибывшим из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика, Малави и находившиеся на их территории не менее 7 дней в течение последних 14 дней. Запрет связан с распространением нового штамма коронавируса Омикрон.

Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреесус заявил, что низкий уровень охвата населения вакцинацией и тестированием является "рецептом" для появления новых вариантов COVID-19 и их распространения. Речь идет и о штамме Омикрон, который обнаружен уже во многих странах мира.