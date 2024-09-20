"Обходит иммунную защиту": профессор объяснил, чем опасен новый штамм коронавируса XEC и кто в зоне риска
Новый штамм коронавируса XEC, быстро распространяющийся и зафиксированный уже в 27 странах мира, обходит иммунную защиту, которая уже есть в организме против COVID-19. В группе риска – пожилые люди, младенцы, люди с хроническими заболеваниями сердца, легких, с ожирением, диабетом.
Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал доктор медицинских наук, профессор, инфекционист Сергей Крамарев. В частности, он указал, что каждый новый штамм "ковежи" в любом случае представляет угрозу.
"Прежде всего новый штамм обходит иммунную защиту, которая уже есть в организме против вируса SARS-COV 2. Дело в том, что меняется антигенная структура вирусов, и иммунная система на них уже меньше реагирует. Поэтому, конечно, новый штамм представляет опасность в контексте заболевания", – сказал ученый.
Он добавил, что еще не изучал вопрос о тяжести заболевания в раке заражения новым штаммом, однако отметил, что раньше каждый новый вариант Omicron протекал легче предыдущих вариантов острых респираторных вирусных инфекций.
"За этим новым штаммом надо наблюдать, чтобы сказать конкретнее. Но я могу с уверенностью отметить, что любой вариант вируса SARS-COV 2 может быть смертельно опасен для людей из группы риска. Поэтому хотя новые вирусы и обходят образующиеся в антитела антитела" организме после вакцинации, однако доказано, что вакцинированные люди легче переносят COVID-19, особенно люди из группы риска", – сказал врач.
В группе риска прежде всего – пожилые люди, дети первого года жизни, люди с хроническими заболеваниями сердца, легких, с ожирением, диабетом и т.д.
"В основном именно эти категории", – сказал Сергей Крамарев.
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