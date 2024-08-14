Почти 1300 человек за вторую неделю августа: в Киеве зафиксировали повышение заболеваемости COVID-19

В Киеве медики фиксируют повышение заболеваемости COVID-19. Если в июне в Киеве было 199 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, то за вторую неделю августа уже заболели 1283 человека.

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Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, передает пресс-служба ведомства. Украинцев призывают вакцинироваться.

"В столице фиксируют повышение заболеваемости COVID-19. Так, если в июне в Киеве было 199 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, в июле – начале августа – 1660, то за вторую неделю августа уже заболели 1283 человека, из них 174 ребенка", – говорится в сообщении.

По ее словам, из-за этого растет количество госпитализированных, среди которых уже появляются больные, нуждающиеся в ИВЛ. Гинзбург отметила, что в большинстве случаев болезнь, к счастью, протекает без существенных осложнений.

"Впрочем, и в этом кроются свои опасности. Больной, не слишком страдающий симптомами, "списывает" их на усталость, обычный насморк, даже на аллергические реакции из-за цветения амброзии, например. Поэтому продолжает жить социально активной жизнью, работать, а значит, распространять COVID", – предупредила Гинзбург.

Она призвала сознательно относиться к своему здоровью и эпидемической безопасности. Пользоваться защитными масками, антисептиками для рук, избегать мест скопления людей и контакт с людьми с симптомами простуды, держать дистанцию в многолюдных местах и т.д.

Как сообщал OBOZ.UA, даже при полномасштабной войне в Украине продолжают функционировать пункты прививок в медицинских учреждениях. Украинцев призывают вакцинироваться от COVID-19, ведь только за июль коронавирус диагностировали почти у 12 тыс. человек.

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