Почти 1300 человек за вторую неделю августа: в Киеве зафиксировали повышение заболеваемости COVID-19
В Киеве медики фиксируют повышение заболеваемости COVID-19. Если в июне в Киеве было 199 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, то за вторую неделю августа уже заболели 1283 человека.
Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, передает пресс-служба ведомства. Украинцев призывают вакцинироваться.
"В столице фиксируют повышение заболеваемости COVID-19. Так, если в июне в Киеве было 199 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, в июле – начале августа – 1660, то за вторую неделю августа уже заболели 1283 человека, из них 174 ребенка", – говорится в сообщении.
По ее словам, из-за этого растет количество госпитализированных, среди которых уже появляются больные, нуждающиеся в ИВЛ. Гинзбург отметила, что в большинстве случаев болезнь, к счастью, протекает без существенных осложнений.
"Впрочем, и в этом кроются свои опасности. Больной, не слишком страдающий симптомами, "списывает" их на усталость, обычный насморк, даже на аллергические реакции из-за цветения амброзии, например. Поэтому продолжает жить социально активной жизнью, работать, а значит, распространять COVID", – предупредила Гинзбург.
Она призвала сознательно относиться к своему здоровью и эпидемической безопасности. Пользоваться защитными масками, антисептиками для рук, избегать мест скопления людей и контакт с людьми с симптомами простуды, держать дистанцию в многолюдных местах и т.д.
Как сообщал OBOZ.UA, даже при полномасштабной войне в Украине продолжают функционировать пункты прививок в медицинских учреждениях. Украинцев призывают вакцинироваться от COVID-19, ведь только за июль коронавирус диагностировали почти у 12 тыс. человек.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.