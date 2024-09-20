Быстро распространяется новая мутация COVID-19: кто находится в зоне риска и спасет ли вакцинация. Интервью с профессором Крамаревым

В 27 странах мира уже обнаружили новый штамм коронавируса – разновидность варианта Omicron, который получил название XEC. Он еще недостаточно изучен, но очевидно, что он более заразен, чем предыдущие варианты COVID-19. Также очевидно, что любой новый штамм может представлять смертельную опасность для людей из группы риска.

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Стоит ли снова переходить на маски, вновь вакцинироваться? Не все так однозначно, как было во время пандемии. Маски обязательно носить тем, кто уже заболел, чтобы не распространять инфекцию. Людям из групп риска желательно надевать их в общественных местах. Что касается вакцинации, то, несмотря на то, что вирус много раз мутировал после создания той или иной вакцины, они продолжают обеспечивать перекрестный иммунитет, а значит, снижают риск тяжелого заболевания.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал доктор медицинских наук, профессор, инфекционист Сергей Крамарев.

– Новый штамм COVID-19 под названием XEC начал быстро распространяться. В настоящее время он зафиксирован в 27 странах мира и считается более заразным, чем предыдущие штаммы коронавируса. Допускаете ли вы, что он может представлять большую угрозу по сравнению с тем, что мы видели?

– Каждый новый штамм представляет угрозу в любом случае. Прежде всего новый штамм обходит иммунную защиту, которая уже есть в организме против вируса SARS-COV 2. Дело в том, что меняется антигенная структура вирусов, и иммунная система на них уже меньше реагирует. Поэтому, конечно же, новый штамм представляет опасность в контексте заболевания.

Я еще не изучал вопрос тяжести заболевания, которое вызывается этим новым вариантом коронавируса, но до этого каждый новый вариант Omicron протекал легче, чем предыдущие варианты острых респираторных вирусных инфекций. За этим новым штаммом нужно понаблюдать, чтобы сказать конкретнее.

Но я могу с полной уверенностью сказать, что любой вариант вируса SARS-COV 2 может быть смертельно опасным для людей из группы риска. Поэтому хоть новые вирусы и обходят антитела, которые образуются в организме после вакцинации, тем не менее доказано, что люди, которые вакцинировались, легче переносят COVID-19, особенно люди из группы риска.

– Группа риска – это пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями…

– Да, в первую очередь пожилые люди, дети первого года жизни, люди с хроническими заболеваниями сердца, легких, с ожирением, диабетом и так далее. В основном именно эти категории.

– Есть ли прямая зависимость между заразностью вируса и тяжестью протекания болезни?

– Тяжесть зависит от вирусной нагрузки, то есть от того, сколько вируса накапливается в организме. Поэтому, конечно, если заразность высокая, а иммунная система меньше реагирует на новый вирус, то теоретически вирусная нагрузка может быть выше. Определенный риск в этих новых вариантах вируса есть.

– Значит ли это, что было бы неплохо снова носить маски в общественном транспорте, в людных местах?

– Больные люди с респираторными проявлениями в принципе, конечно же, должны носить маски, чтобы не распространять эту инфекцию, которая у них есть. Что касается остальных, то, возможно, людям из групп риска стоило бы носить маски, особенно если они выходят в общественные места. Хотя маска на сто процентов не защищает, это уже доказано, тем не менее благодаря ей уменьшается проникновение вируса в организм. Для всех остальных нет необходимости носить маски, как это было во время ковидной пандемии.

– Можно ли сказать, что независимо от конкретного варианта коронавируса по своей опасности он сегодня приблизился к сезонному гриппу?

– Я не могу этого сказать определенно, но если говорить о варианте FLIRT, то он протекает легче, чем предыдущие варианты. Что касается нового варианта, то необходимо время, чтобы понаблюдать за ним.

– Стало известно, что новый вариант коронавируса XEC относится к роду Omicron. Какой вывод можно из этого сделать?

– Omicron – это последний вид SARS-COV 2, и он просто постоянно мутирует, вот и все. Произошла очередная мутация – и появился не FLIRT, а XEC.

– Последний вопрос – по поводу вакцинации. Вы сказали, что независимо от штамма все же вакцина частично помогает.

– Да. Все равно вырабатывается какой-то перекрестный иммунитет и заболевание протекает легче.

– Вы могли бы порекомендовать людям, которые не вакцинировались, сделать это сейчас вакцинами, что есть в наличии на данный момент?

– Да, особенно людям из групп риска. Сейчас в Украине уже появилась вакцина от гриппа. Надо провакцинироваться и от гриппа, и от ковида.