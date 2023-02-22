Новый подвид COVID-19 'Кракен' обнаружили уже в четырех областях Украины

Украину накрывает новый подвид COVID-19 "Кракен". Мутацию варианта Omicron XBB.1.5 коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили уже в четырех областях страны. Инфицированные есть в Сумской, Закарпатской, Одесской и Тернопольской областях.

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Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины. Только в течение этой неделе вирус был подтвержден у пациентов сразу в трех областях. Впервые его обнаружили на Сумщине.

"Благодаря секвенированию мы подтверждаем, что вариант Omicron XBB.1.5 циркулирует уже на территории 4 областей: Сумской, где был первый пациент, Закарпатской, Тернопольской и Одесской. Работа лаборатории продолжается постоянно: нам удалось сделать уже почти тысячу секвенирований", – рассказала заведующая референс-лаборатории по диагностике ВИЧ/СПИДа, вирусных и особо опасных патогенов ЦОЗ Ирина Демчишина.

По ее словам, такое развитие события было прогнозируемым, так как каждая новая мутация коронавируса SARS-CoV-2 вытесняет собой предыдущую.

В то же время эксперты отмечают, что сам по себе Omicron хоть и переносится легче, но способен передаваться быстрее, что дополнительно нагружает медицинскую систему.

"Чтобы защитить себя и своих близких, нужно вакцинироваться и делать бустерные прививки. Если вы чувствуете симптомы ОРВИ, то одевайте маску и изолируйтесь как можно скорее", – призвала руководитель отдела эпиднадзора ЦОЗ Оксана Кошалко.

Также в Центре напомнили, что вакцинация является наиболее эффективным методом предотвращения последствий заболевания.

"Сегодня людям как никогда легко привиться – даже не нужно иметь декларации с семейным врачом. Вы просто приходите в ближайшее медучреждение или Центр вакцинации. Прививка против COVID-19 доступна для всего взрослого населения и детей от 5 лет. Перед вакцинацией не следует проходить обследования, принимать специфическое лекарство или соблюдать диету, оно безвозмездно и эффективно", – сообщил руководитель отдела иммунизации ЦОЗ Андрей Пашинный.

Как сообщал OBOZREVATEL, новый подвид COVID-19 "Кракен" передается быстрее, чем другие варианты коронавируса. Однако нет данных о том, что он переносится тяжелее или связан с более высоким риском смерти.

Также OBOZREVATEL писал, что в начале 2023 года в ВОЗ заявили об угрозе новой волны пандемии из-за штамма "Кракен". Всего за несколько недель он стал доминирующим в США, увеличив долю с 4 до 40% среди других подвидов COVID.

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