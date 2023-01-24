В Украине обнаружили первый случай заражения подвидом штамма COVID-19 "Кракен"

В Украине зафиксирован первый случай заражения новым вариантом COVID-19 "Кракен". Вирус обнаружили в Сумской области у человека, не прошедшего курс вакцинации против коронавируса.

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Об этом 24 января сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. В ведомстве отметили, что, по данным ВОЗ, "Кракен", который является подвидом Omicron XBB.1.5XBB.1.5, не имеет специфических мутаций, которые могли бы делать его опаснее других субвариантов.

Однако XBB.1.5 наиболее эффективно уклоняется от иммунного ответа человека и способен вызвать серьезные заболевания у пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом, рассказали в Минздраве.

В частности, консультативная группа ВОЗ по эволюции вируса пришла к выводу, что "Кракен" может способствовать увеличению уровней заболеваемости. Также он достаточно быстро замещает стандартный Omicron.

С 22 октября 2022 по 11 января 2023 года в 38 странах было зарегистрировано 5 тысяч 288 случаев Omicron XBB.1.5. Большинство из этих случаев регистрировались в США (82,2%), Великобритании (8,1%) и Дании (2,2%).

В МОЗ напомнили, что вакцинация является главным средством уберечься от тяжелого течения COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее профессор Алла Волоха рассказала, что в Украину пришел опасный штамм вируса гриппа. Он вызывает крайне тяжелые осложнения органов и систем и даже может угрожать жизни.

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