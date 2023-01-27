Специфических симптомов нет: в Минздраве рассказали об особенностях нового подвида COVID-19 'Кракен'

Новый подвид COVID-19 "Кракен" передается быстрее, чем другие варианты коронавируса. Однако нет данных о том, что он переносится тяжелее или связан с более высоким риском смерти.

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Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин во время брифинга. Он отметил, что специфических симптомов у "Кракена" нет – он протекает как обычная коронавирусная инфекция.

В то же время подвид Omicron XBB.1.5 имеет некоторые иммунологические особенности.

"Этот подвид является наиболее эффективно уходящим от иммунного ответа. И у него повышенная тенденция к скорости передачи, то есть передается на 8% больше, чем среднестатистический "Омикрон", – рассказал Кузин.

Медик добавил, что в США "Кракен" привел к росту заболеваемости от 1 до 8% почти за три недели. Это единственная его особенность, однако научные исследования продолжаются.

По словам Кузина, в настоящее время в Украине фиксируется 12 подтипов "Омикрона".

Госсанврач напомнил, что 23 января исследование выявило первый случай инфицирования "Кракеном" в Украине, который был зафиксирован на Сумщине у мужчины, который не выезжал из Украины. Сейчас этот пациент полностью выздоровел и уже находится дома.

До сих пор это первый и единственный лабораторно подтвержденный случай "Кракена" в Украине, сообщил Кузин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале 2023 года в ВОЗ заявили об угрозе новой волны пандемии из-за штамма "Кракен". Всего за несколько недель он стал доминирующим в США, увеличив долю с 4 до 40% среди других подвидов COVID.

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