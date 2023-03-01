Новый подвид COVID-19 'Кракен' обнаружили еще в двух областях Украины

Украину все больше накрывает новый подвид COVID-19 "Кракен". Мутацию варианта Omicron XBB.1.5 коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили еще в двух областях страны – Львовской и Черкасской. Ранее вирус был зафиксирован в Сумской, Закарпатской, Одесской и Тернопольской областях.

Видео дня

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины. Следовательно "Кракен" уже появился в шести регинах Украины.

"Секвенирование подтвердило вариант Omicron XBB.1.5 еще в двух областях страны – Черкасской и Львовской. Благодаря работе секвенатора и команды наших специалистов удалось обработать около тысячи образцов", – рассказала заведующая референс-лабораторией по диагностике ВИЧ/СПИДа, вирусных и особо опасных патогенов ЦОЗ Ирина Демчишина.

Она отметила, что штамм Omicron переносится пациентами легче, но, при этом обладает способностью передаваться быстрее.

"Чтобы защитить себя и своих близких, нужно вакцинироваться и делать бустерные прививки. Если вы чувствуете симптомы ОРВИ, то одевайте маску и изолируйтесь как можно скорее", – призвала руководитель отдела эпиднадзора ЦОЗ Оксана Кошалко.

Руководитель отдела иммунизации ЦОЗ Андрей Пашинный заявил, что вакцинация против COVID-19 – это наиболее эффективный метод предотвращения тяжелых последствий заболевания. На данный момент она доступна и полностью бесплатна.

"Сегодня людям как никогда легко привиться – даже не нужно иметь декларации с семейным врачом. Вы просто приходите в ближайшее медучреждение или Центр вакцинации. Прививка против COVID-19 доступна для всего взрослого населения и детей от 5 лет. Перед вакцинацией не следует проходить обследования, принимать специфическое лекарство или соблюдать диету, оно безвозмездно и эффективно", – отметил специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL, новый подвид COVID-19 "Кракен" передается быстрее, чем другие варианты коронавируса. Однако нет данных о том, что он переносится тяжелее или связан с более высоким риском смерти.

Также OBOZREVATEL писал, что в начале 2023 года в ВОЗ заявили об угрозе новой волны пандемии из-за штамма "Кракен". Всего за несколько недель он стал доминирующим в США, увеличив долю с 4 до 40% среди других подвидов COVID.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber . Не ведитесь на фейки!