Новорожденную дочь видела только на фото: в Днепре медики спасают роженицу с COVID-19 и онкозаболеванием
В Днепре в областной клинической больнице имени Мечникова спасают женщину из Павлограда, которая попала в COVID-реанимацию с тяжелой пневмонией. Кроме того, она имеет онкологическоt заболевание – лимфому.
Как рассказал генеральной директор медицинского учреждения Сергей Рыженко на своей странице в Facebook, пациентка недавно родила. Жизнь новорожденной девочки началась в реанимации.
"Она сильнее своей судьбы. Девочка 1200 грамм, 39 см, с черными волосиками. Ее жизнь началась в отделении реанимации больницы Мечникова. Сейчас дышит сама, начинает усваивать питание", – написал врач.
Мама малышки – Ирина – сейчас находится на аппарате искусственной вентиляции легких, у нее тяжелая COVID-пневмония. Женщина видела свою дочь только на фотографиях.
"Сквозь трубу аппарата рассматривает на телефоне врача фото своей новорожденной доченьки", – написал Рыженко, добавив, что женщине предстоит долгий путь лечения от коронавируса и онкозаболевания.
Он добавил, что пациентку проведывает 16-летняя дочь, а муж работает шахтером и "делает все, чтобы прокормить семью".
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