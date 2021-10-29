Новорожденную дочь видела только на фото: в Днепре медики спасают роженицу с COVID-19 и онкозаболеванием

В Днепре в областной клинической больнице имени Мечникова спасают женщину из Павлограда, которая попала в COVID-реанимацию с тяжелой пневмонией. Кроме того, она имеет онкологическоt заболевание – лимфому.

Как рассказал генеральной директор медицинского учреждения Сергей Рыженко на своей странице в Facebook, пациентка недавно родила. Жизнь новорожденной девочки началась в реанимации.

"Она сильнее своей судьбы. Девочка 1200 грамм, 39 см, с черными волосиками. Ее жизнь началась в отделении реанимации больницы Мечникова. Сейчас дышит сама, начинает усваивать питание", – написал врач.

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Мама малышки – Ирина – сейчас находится на аппарате искусственной вентиляции легких, у нее тяжелая COVID-пневмония. Женщина видела свою дочь только на фотографиях.

"Сквозь трубу аппарата рассматривает на телефоне врача фото своей новорожденной доченьки", – написал Рыженко, добавив, что женщине предстоит долгий путь лечения от коронавируса и онкозаболевания.

Он добавил, что пациентку проведывает 16-летняя дочь, а муж работает шахтером и "делает все, чтобы прокормить семью".

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