Находилась неделю под ИВЛ: во Львове врачи спасли 5-летнюю девочку с коронавирусом. Видео

Во Львове врачи спасли 5-летнюю девочку Доминику, которая болела COVID-19. Ребенок неделю пребывал в реанимации в тяжелом состоянии, подключенной к аппарату искусственной вентиляции легких. На данный момент ей стало лучше и девочка дышит сама.

Как говорится в сюжете "5 канала", первыми симптомами болезни были насморк и невысокая температура. Но уже через 2 дня у нее заболела грудная клетка и началась сильная ломота в теле. При этом тест на коронавирус дал отрицательный результат.

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Мама Елена Люлюк рассказала, что позже у дочки появился сильный кашель и появились хрипы в легких. Ребенка госпитализировали с 80% поражением легких.

"Было 5 таких критических дней, когда снижались показатели оксигенации и лабораторные показатели и был достаточно высок риск того, что ребенок будет переведен на ЭКМО", – говорила заведующая отделением интенсивной терапии Львовской областной больницы "Охматдет" Вера Приймакова.

После реанимации Доминику перевели в педиатрическое отделение. Врачи отметили, что это чудо, что ребенок так быстро пошел на поправку. Ребенка планируют выписать уже через неделю.

"На рентгене органов грудной клетки было полное поражения правого и левого легкого. Практически 1 участок был не задействован. А на вчерашний день мы имеем абсолютно восстановленную структуру легких", – сказали врачи.

Люлюк добавила, что не знает, где дочка могла бы заразиться. Дома все вакцинированы, а в детском саду случаев инфицирования не было.

В Киеве девочка, которой исполнился 21 день, умерла в результате COVID-19. Она стала самой молодой жертвой пандемии в Украине. Известно, что у матери новорожденной также был диагностирован коронавирус. Она заразилась через неделю после выписки из роддома.

Из-за осложнений от COVID-19 умерла 8-летняя жительница Ривненского района. У ребенка была тяжелая врожденная патология головного мозга – тетрапарез (двигательная дисфункция верхних и нижних конечностей).

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирусная болезнь у детей чаще всего протекает легче, чем у взрослых. Однако через две-три недели заболевания может наступить мультисистемный воспалительный синдром или мист-синдром.

Эксперты считают, что статистика смертей от коронавируса в Украине значительно занижена.