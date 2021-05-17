На западе Индии 16 больных COVID-19 умерли от 'черного грибка'

В индийском городе Аурангабаде (западный штат Махараштра) по меньшей мере 16 пациентов с коронавирусном умерли от мукормикоза. Заболевание известно под названием "черный грибок".

Летальные случаи были зафиксированы с начала вспышки в апреле по 15 мая. Об этом сообщила газета Times of India со ссылкой на медицинские органы штата.

"Большинство пациентов с COVID-19, у которых был обнаружен "черный грибок", страдает диабетом и принимает стероиды для лечения. Они стали главной причиной возникновения у них мукормикоза", – заявила специалист по здравоохранению муниципальной корпорации Аурангабада Нита Падалкар.

Отмечается, что в больницах только этого города находится 200 больных мукормиком. По словам Падалкар, процесс сбора данных о тех, кто заразился грибковым заболеванием, продолжается, и их количество может возрасти.

"В городе сформирован комитет экспертов для решения проблемы с заражением мукормикозом пациентов с COVID-19. В него вошли отоларингологи, стоматологи и офтальмологи из государственных и частных больниц, которые разработают специальный протокол лечения для таких больных", – сказала она.

Напомним: в Индии заявили о серии заражений грибковой инфекцией мукормикоз среди людей, которые лечатся или выздоровели от коронавируса.

Украинский профессор, микробиолог, вирусолог и академик НАН Владимир Широкобоков пояснил, что "черный грибок" активизируется только на фоне иммунного дефицита, когда у человека угасает иммунная защита. При этом в Украине вспышек такой инфекции не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Индии на берегу реки заметили десятки тел умерших. После этого жителей попросили не хоронить людей на воде, ведь в стране фиксируют высокие вспышки коронавируса.