Новая волна ударит по Украине еще сильнее: почему мир накрыла COVID-катастрофа и что ждет невакцинированных

Рекорды по числу зараженных и госпитализированных, карантин, нехватка тестов – кажется, в 2022 году коронавирус вспыхнул сильнее прежнего. После зимних каникул очередная волна пандемии накрыла даже страны с высоким уровнем вакцинации.

Всемирная организация здравоохранения настроена пессимистично, отмечая, что в ближайшие два месяца Омикроном может заразиться половина населения Европы и Центральной Азии. Растет заболеваемость и в Украине.

OBOZREVATEL рассказывает, что сейчас происходит в мире и чего в ближайшие недели ждать украинцам.

В ближайшие шесть-восемь недель более половины населения Европы заразится Омикроном, заявил глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. Более 100 стран уже страдают от этого штамма. Из-за мутаций он легче закрепляется на клетках человека, поэтому заражаются даже переболевшие и вакцинированные, говорят врачи.

Видео дня

По данным ВОЗ, только за последние семь дней по всему миру заразились более 15 млн человек – по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 55%. А за сутки, 12 января, количество инфицированных в мире составило рекордные за все время пандемии 3,4 млн человек.

Об увеличении числа зараженных сообщили все регионы, за исключением Африки, где заболеваемость снизилась на 11%. В Юго-Восточной Азии рост новых случаев коронавирусной инфекции оказался самым высоким – на прошлой неделе он подскочил на 418%. За ним следует регион Западной части Тихого океана — 122%.

Эта страна – лидер по числу новых зараженных. В понедельник, 10 января, власти заявили о 1,35 млн случаев COVID-19. Это самый высокий ежедневный показатель в мире. Как отмечает агентство Bloomberg, это только те, кто официально ушел на больничный. Многие делают экспресс-тесты и не сообщают о положительных результатах, опасаясь остаться без зарплаты.

Число госпитализированных пациентов также достигло рекордно высокого уровня, увеличившись вдвое за три недели, сообщает Reuters. В понедельник было госпитализировано более 136 тыс. человек, что выше показателей января прошлого года (132 тыс.).

В американских больницах в данный момент находится столько пациентов с COVID-19, как никогда ранее с начала пандемии. По данным Минздрава за вторник, 11 января, по всей стране, население которой составляет 329,5 млн человек, такими больными сейчас заняты 146 тыс. коек, или чуть больше 20% всех доступных коек в клиниках США. Для сравнения: по данным СМИ, год назад больными ковидом было занято 142 тыс. коек.

Главный американский инфекционист Энтони Фаучи считает, что в конечном итоге никому не удастся избежать заражения новым штаммом, но вакцинированные люди перенесут его легче. "Омикрон с его чрезвычайной, беспрецедентной степенью передачи, в конечном счете, найдет практически всех", — отметил он.

Тяжелая ситуация с коронавирусом и в Европе – только во Франции за сутки, 11 января, зафиксировали 368 149 новых случаев инфицирования. Это самый высокий показатель за весь период пандемии. Предыдущий максимум в 332 252 случая зафиксирован 5 января.

Президент страны Эммануэль Макрон заявил в интервью газете Le Parisien, что хочет настолько усложнить жизнь тех, кто отказывается от вакцины, выдавив их из общественных мест, чтобы они в итоге все равно сделали прививку.

И, судя по всему, к этому и идет: на фоне новой волны заболеваемости французский сенат одобрил законопроект, согласно которому COVID-пропуск смогут получить только вакцинированные граждане. Сейчас же документ выдают и при наличии отрицательного теста или справки о перенесенной болезни. Вакцинный пропуск будет обязателен для доступа в музеи, театры, кафе, рестораны и при поездках на дальние расстояния.

Минздрав также сокращает промежуток времени между ревакцинациями с четырех до трех месяцев после последней прививки. Кроме того, с 15 января совершеннолетние граждане, которые прошли первый курс вакцинации более пяти месяцев назад, должны сделать дополнительную прививку. В противном случае их сертификат не будет считаться действительным.

В этой стране также увеличивается количество новых случаев заражения – в течение одного дня оно достигло максимума с начала пандемии. По данным Института имени Роберта Коха, утром в четверг, 13 января, медицинские учреждения сообщили о 81 417 заболевших за последние 24 часа. Днем ранее это число впервые превысило 80-тысячную отметку. А ровно неделю назад данный показатель составлял 64 340 новых случаев.

Из-за распространения штамма Омикрон власти снова вынуждены прибегать к карантинным ограничениям. Так, с 7 января действуют новые требования к работе баров и ресторанов – заведения общественного питания разрешено посещать только привитым и переболевшим при наличии отрицательного теста или бустерной прививки.

Повлиял карантин и на украинцев. Теперь в страну не смогут попасть туристы с отрицательным тестом – въехать разрешают только полностью вакцинированным.

Кроме того, канцлер Олаф Шольц и главы земельных правительств считают, что в Германии необходимо ввести всеобщую обязательную вакцинацию. Однако политики констатировали, что возможно это только при соответственном изменении законодательства.

Непростая ситуация с коронавирусом и в Индии. Здесь заболеваемость подскочила с 7 тыс. случаев за сутки в начале декабря до почти 180 тыс. в конце первой декады января.

Из-за стремительного роста заболеваемости власти ужесточили правила въезда в страну: теперь туристам, независимо от наличия прививки, придется пойти на недельный карантин. Кроме того, пассажиров в аэропорту ожидает выборочное экспресс-тестирование – его будут проходить около 2% пассажиров рейса. Процедура платная, ее нужно забронировать перед поездкой.

В КНР также растет заболеваемость коронавирусом, хотя назвать это волной или вспышкой, по европейским меркам, тяжело. К примеру, за сутки, 12 января, в стране было зафиксировано 190 новых больных.

Однако власти провозгласили политику нулевой терпимости к COVID-19, поэтому даже из-за одного случая на карантин могут отправить целый район.

Сейчас по всему Китаю более 20 млн человек находятся в той или иной форме локдауна, при этом многим не разрешают даже покидать свои дома. К примеру, в городе Аньян с населением 5,5 млн человек ввели карантин после выявления двух случаев заражения Омикроном. Горожанам рекомендуют сидеть дома, закрыты все магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости, а также введены ограничения на передвижения на автомобиле.

Такая жесткость мер объясняется, в том числе, приготовлениями к зимней Олимпиаде, которая пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. Но эксперты считают, что заразность нового штамма не позволит достичь заявленной цели – полностью искоренить коронавирус на территории КНР.

За последние дни в Украине также отмечается значительный всплеск заболеваемости. К примеру, за сутки, 13 января, прирост достиг 10 476 новых подтвержденных случаев болезни. Для сравнения, в конце декабря этот показатель держался на уровне двух-трех тысяч. В результате 13 января в "оранжевую" зону перешли три области – Сумская, Херсонская и Ивано-Франковская.

Ученые Национальной академии наук прогнозируют, что новая волна будет намного стремительнее предыдущих. К такому выводу они пришли на основании динамики выявлений заболевших и количества позитивных ПЦР-тестов, которые увеличились на 40% от минимума конца декабря. На динамику эпидемии также могут повлиять возобновление занятий в школах после каникул и сезонность.

Доктор медицинских наук Сергей Крамарев также считает, что новая волна заболеваемости начнется вот-вот – уже в середине января. При этом она будет в разы сильнее, чем предыдущие. На пике могут фиксировать до 40 тыс. случаев в сутки.

"Я думаю, причина новой волны заболеваемости – наслоение двух факторов: праздники и Омикрон. Праздники, контакты и так далее – последствия всего этого обычно наблюдаются через две недели. Естественно, число выявленных случаев в конце января должно быть больше. Плюс сейчас в Украине уже есть Омикрон, который очень быстро распространяется", – отметил он в комментарии OBOZREVATEL.

Специалист отмечает, что официальная статистика не отражает реальное количество больных. Связано это с тем, что в Украине тестирование проводится не так массово, как в западных странах.

"50 тыс. в день – это вряд ли: 20 тыс., может быть, 40 тыс.. Но это зависит от количества протестированных. Чем больше будет тестироваться, тем больше будет выявляться. Это сугубо техническая причина", – резюмировал он.

Несмотря не очевидный рост заболеваемости и низкий процент вакцинированных, украинские власти игнорируют статистику и не планируют ужесточать карантинные ограничения. Об этом, в частности, недавно заявил главный санврач Игорь Кузин. Что будет дальше – предсказать сложно. Но понятно одно: уже через несколько недель возле больниц снова соберутся очереди из скорых с COVID-больными.

Как показывает практика западных стран, избежать новой вспышки заболеваемости не получится. Однако минимизировать риски можно лишь благодаря вакцинации и соблюдению карантинных ограничений.