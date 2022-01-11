Кузин рассказал, ужесточат ли карантин в Украине из-за нового штамма Омикрон

На данный момент у властей нет планов по ужесточению карантина в Украине из-за штамма Омикрон. Пока что продолжится использование модели адаптивного карантина.

Об этом сообщил в комментарии "РБК-Украина" главный санитарный врач Игорь Кузин. По его словам, ежедневно оценивается эпидемическая ситуация на уровне каждой области.

"В ближайшее время не планируем ужесточать карантинные ограничения, учитывая текущую эпидситуацию и прогнозы распространения коронавирусной болезни, в частности нового штамма Омикрон", – заверил Кузин.

По мнению ведущей инфекционистки Минздрава Ольги Голубовской, волна Омикрона в Украине будет особенной из-за того, что сейчас на территории страны есть одновременно и этот вариант, и Дельта. Это приведет к тому, что привычного спада заболеваемости между волнами не будет, она наоборот сразу резко возрастет.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ученые при Министерстве здравоохранения Турции выяснили, на какой день после инфицирования коронавирусом появляются симптомы нового более мутировавшего штамма Омикрон. Оказалось, что инкубационный период для Омикрона составляет три дня.

Специальный представитель Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 доктор Дэвид Набарро заявил, что в течение последующих трех месяцев мир ждет сложная ситуация с коронавирусом. В то же время он отметил, что ВОЗ уже предвидит конец пандемии.

Украину также ожидает мощная вспышка заболеваемости штаммом коронавируса Омикрон. Очное обучение детей в школах "простимулирует" эту вспышку. В нашей стране нужно проводить специфическое тестирование на Омикрон, считает врач-иммунолог Борис Донской.

Тем временем в США отсрочили возвращение школьников за парты из-за штамма Омикрон.