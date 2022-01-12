Крамарев: Украину ждет до 40 тысяч случаев коронавируса в сутки, нужно ужесточить контроль карантина

Новая волна коронавируса в Украине, которая ожидается уже в конце января, может быть в разы сильнее, чем предыдущие. На пике эпидемии могут фиксировать до 40 тысяч случаев заболевания в сутки.

Не следует возлагать больших надежд на специфическую вакцину от штамма Омикрон, которую разрабатывает компания Pfizer. Основной упор следует делать на вакцинацию и соблюдение карантинных норм. Об этом в эксклюзивном блицинтервью OBOZREVATEL рассказал доктор медицинских наук, профессор Сергей Крамарев.На пике четвертой волны в Украине может быть +40 тысяч в день

Я думаю, причина новой волны заболеваемости – наслоение двух факторов: праздники и Омикрон. Праздники, контакты и так далее – реализация всего этого обычно происходит через две недели. Естественно, число выявленных случаев в конце января должно быть больше. Плюс сейчас в Украине уже есть Омикрон, который очень быстро распространяется.

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Сколько новых случаев могут выявлять в день на пике новой волны? Если судить по странам, которые уже вошли в Омикрон, – США, Британия и так далее, – то там заболеваемость по сравнению с предыдущими волнами выше в 2-3 раза. Возможно, и у нас будет так же.

Но дело в том, что тестирование у нас проводится не так массово, как в этих странах, поэтому эти цифры могут быть немного меньше. 50 тысяч в день – это вряд ли. 20 тысяч, может быть, 40 тысяч. Но это зависит от количества протестированных людей. Чем больше будет тестироваться, тем больше будет выявляться. Это сугубо техническая причина.

Если все будут носить маски, худший сценарий можно будет предотвратить

Если бы соблюдалось хотя бы то, что прописано… Но ведь не соблюдается. Проедьте в метро – кто в маске, кто без маски. Сертификаты вакцинации уже не проверяют фактически нигде.

Если будет соблюдаться то, что прописано нашим же Минздравом, четкие конкретные рекомендации, то мы, конечно, не избежим новой волны. Ведь Омикрон обходит и вакцинальные антитела, и антитела у переболевших, поэтому избежать стопроцентно невозможно. Но этим мы снизим количество больных.

Поэтому нужно, чтобы государство жестко контролировало соблюдение карантинных требований.

Специальная вакцина от Омикрона – не панацея

Pfizer заявил о создании специфической вакцины от Омикрона. Но новая вакцина – это условное понятие. Потому что на смену Омикрону может прийти другой вариант вируса. Мне кажется, в большей степени это медийные заявления, чем реальные.

Сделать универсальную вакцину против всех вариантов вируса практически невозможно. РНК-вирус постоянно меняется. Буквально каждый месяц появляется новый вариант. Одна вакцина будет ловить его больше, другая меньше.

Что такое РНК-вакцина? Фактически это S-белок. Почему возник Омикрон? Потому что в этом S-белке появилось несколько мутаций. Может быть, будет создана РНК именно к S-белку Омикрона. Тогда эффективность этой вакцины будет выше, чем предыдущих.

Но в марте, когда вакцина станет доступной, Омикрона может уже и не быть. Люди массово переболеют, создастся какой-то уровень иммунитета против Омикрона. Поэтому высокого эффекта, на который рассчитывали, эта вакцина может уже не иметь.

Хотя японцы заявили, что хотят создать универсальную вакцину. Посмотрим

Эффективность вакцин: нужно учитывать важный нюанс

У нас часто путают два понятия. Есть эпидемиологическая эффективность, то есть снижение количества заболевших, и чисто клиническая эффективность, то есть уменьшение количества тяжелых больных и смертей.

Сейчас задача вакцинации – не снизить заболеваемость. Она будет все время. Задача – снизить риски госпитализации и смертей при этой инфекции.

Беременные более уязвимы к коронавирусу

У нас разрешена вакцинация беременных. Во всяком случае, по инструкциям к вакцинам, которые у нас есть. Что такое беременность? Это физиологическая иммуносупрессия, то есть снижение уровня иммунной защиты. Поэтому, конечно, беременные уязвимы к любой инфекции, в том числе и к этой. Если вакцина разрешена, если вакцина безопасна, почему бы и нет?

По поводу бустерной дозы для беременных пока разговоров нет, пока что она разрешена группам риска и всем желающим. Но если беременная захочет, почему бы не сделать?