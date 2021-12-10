Медучреждение на Закарпатье исключили из проводящих прививки против COVID-19 из-за 'анонимной' вакцинации

Медицинское учреждение на Закарпатье, которое придумало процесс "анонимной вакцинации", исключили из списка тех, что проводят прививки против коронавируса COVID-19. В это учреждение с пятницы, 10 декабря, запрещено доставлять вакцину, закупленную за средства государственного бюджета или доставленную в рамках глобальной инициативы COVAX.

Как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга, дополнительно это медучреждение тщательно проинспектирует лицензионная комиссия Министерства.

"Есть заведения здравоохранения, работники, которых не читают алгоритмы министерства, и не слышат предупреждений. То есть, эти заведения сознательно нарушают лицензионные условия осуществления медицинской деятельности, поэтому будут наказаны. Вчера одно заведение в Закарпатской области, придумавшее процесс "анонимной вакцинации" было исключено мной из перечня заведений здравоохранения, которые проводят прививки против COVID-19", - сказал он.

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Ляшко отметил, что по состоянию на пятницу, 55% населения планеты сделали по крайней мере одну прививку. В общем, было проведено 8 миллиардов 32 миллиона прививок. Ежедневно в мире производится 32 миллиона 260 тысяч прививок.

В то же время в Украине, по его словам, уже проведено 26 миллионов 284 тысячи прививок. Все эти прививки, согласно нормативно-правовым актам Министерства, внесены медицинскими работниками в электронную систему здравоохранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 ноября в Украине открыли кабинет "анонимной вакцинации" – для тех, кто получил поддельный сертификат о прививках. Он появился в Ужгороде Закарпатской области. Кабинет работал в медицинском центре Prevention Hospital, расположенном по улице Восточной, 4/1. Его работа производилась круглосуточно.

Спустя несколько дней министр здравоохранения Виктор Ляшко назвал такую инициативу незаконной. Инициаторы проекта тогда пояснили, что обращались в местный департамент здравоохранения, а глава Минздрава не полностью разобрался в ситуации.

8 декабря стало известно, что услугами анонимного кабинета вакцинации воспользовались более 1,4 тысячи человек, у которых были поддельные COVID-сертификаты. Среди них оказались более 200 медиков. Все 1,4 тысячи человек – жители разных районов Закарпатской области. У них были и белые, и желтые поддельные сертификаты, и даже венгерские "свидетельства" с неработающими QR-кодами.