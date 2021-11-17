В Ужгороде открыли первый в Украине кабинет анонимной вакцинации: кто и как сможет получить COVID-прививку

Ольга Липич
Ольга Липич
Covid
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В Ужгороде открыли первый в Украине кабинет анонимной вакцинации: кто и как сможет получить COVID-прививку

В Украине открыли кабинет анонимной вакцинации – для тех, кто получил поддельный сертификат о прививках. Он появился в Ужгороде Закарпатской области.

Об этом сообщает издание Zaxid.net. Этот в частности для тех людей, которые изменили свое решение и хотят вакцинироваться против коронавируса. Кроме того, в анонимный кабинет смогут обратиться те украинцы, которые по религиозным или семейным причинам не хотят разглашать информацию о прививках.

Кабинет будет работать в медицинском центре Prevention Hospital, расположенном по улице Восточной, 4/1. Его работа будет производиться круглосуточно.

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Как рассказал врач-инфекционист из Ужгорода Виктор Петров, для того, чтобы привиться человек может выбрать себе любой псевдоним. Его нужно будет указать при визите в медцентр.

Вакцинация от коронавируса

По его словам, для анонимной прививки будут использовать все препараты, которые сейчас доступны в нашем государстве для противодействия коронавирусу. Относительно количества людей, сделавших прививку, будет вестись учет. В то же время медицинские работники, как отметил Петров, не будут задавать "лишние вопросы".

Как добавил автор такой инициативы – руководитель кафедры социальной работы УжНУ, профессор и депутат Закарпатского областного совета Федор Шандра, в регионе зафиксировали четыре тысячи поддельных документов о прохождении вакцинации от коронавируса.

"Я обратился к врачам и Департаменту здравоохранения ОГА с просьбой ввести анонимную вакцинацию, чтобы люди, которые сделали ошибку и купили фальшивый сертификат, имели возможность это исправить и спасти свою жизнь и здоровье", – цитирует издание слова профессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Министерства здравоохранения, у невакцинированных людей почти в 9 раз выше риск умереть от COVID-19. За три месяца с августа по октябрь в Украине 96,5% умерших от коронавирусной инфекции людей не были вакцинированы.

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