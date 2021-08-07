Сейчас каждый украинец, который получил две дозы вакцины от коронавируса, может получить международный сертификат вакцинации, обратившись к своему семейному врачу. Электронные же COVID-паспорта в приложении Дія будут доступны после завершения бета-тестирования.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко эфире "Сніданку з 1+1" 6 августа. Он отметил, что техническая экспертиза, которая состоялась 4 августа, показала, что украинские COVID-сертификаты в Дії полностью соответствуют требованиям Европейского Союза.

Бета-тестирование документов сейчас уже на завершающем этапе, и вскоре электронные COVID-паспорта смогут получить все вакцинированы украинцы, что даст им возможность путешествовать в страны ЕС.

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"Дошлифовуются юридические аспекты и украинцев будет COVID-сертификат, аналогичный тому, который есть в ЕС", – сказал министр.

До того времени для пересечения границы необходимо международное свидетельство о вакцинации. Ляшко напомнил, что все вакцины, которые используют в Украине для иммунизации против коронавируса, признаны Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), а сертификат о прививках не обязательно печатать на желтой бумаге.

"Не на желтом бланке, как сейчас пишут в Интернете – "приходите со своей желтой бумагой", а распечатка с печатью врача и учреждения. Все. И такой сертификат признается, поскольку он предусмотрен международными медико-санитарными правилами", – пояснил глава Минздрава.

Подробнее о COVID-паспортах, справках и сертификатах вакцинации читайте в нашем материале по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине был установлен новый рекорд по вакцинации против коронавируса. За сутки сделали 170 602 прививки, первую дозу получили 101 550 украинцев, вторую – 69 052 человека.